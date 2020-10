Priyanka Chopra végre megszólalt - Emiatt változott meg a házassága a karantén alatt

Szerencsére nem azért, mert szakítottak, mindössze élvezték a körülöttük lévő csendet és nyugalmat. Az utolsó hír az volt, hogy örökbe fogadtak egy kiskutyát, ami úgy néz ki nagyon jót tett a kapcsolatuknak, ahogy a karantén időszaka is. Ezt maga a szépséges színésznő árulta el egy friss interjúban.

Priyanka a Today című műsor virtuális adásában vallott a házasságáról, ahol elmesélte, hogy nem volt könnyű lelassítaniuk, hiszen férjével, sal mindketten ezerrel pörögnek és dolgoznak.

Még mindig imádom, azok után is, hogy mennyi időt voltunk összezárva a karantén alatt. Nick nagyszerű ember és sosem tudtunk volna ennyi időt együtt tölteni, mint az elmúlt hónapokban. Egy világjárványra volt szükség ahhoz, hogy össze tudjuk egyeztetni az időbeosztásunkat.

A színésznő szerint a koronavírus okozta elszigeteltség nagyon jót tett a házasságuknak és biztosabb lábakon állnak egymással kapcsolatban, mint valaha. Az indiai származású sztár és nemrég költöztek be az új házukba, amelyet közösen is rendeztek be. Ám, nemcsak a házasságukat tette jobbá az elmúlt néhány hónap. Priyanka az egészségével és a lelkiállapotával is egyre többet foglalkozik.

Tudatosan figyelek rá, hogy jól egyek és kreatív dolgokra is szánjak időt.

A színésznő nemrég fejezte be saját könyvét és több filmben is látható lesz. Sokan mégis arra kíváncsiak igazán, hogy mikor jön az első gyerekük.

