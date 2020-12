Semmi sem szemlélteti jobban a koronavírus divatra gyakorolt pusztító hatását, mint Priyanka Chopra karácsonyi szettje

Legyünk őszinték, 2020 nem a stílusos megjelenés éve volt. A #maradjotthon közepette a legújabb divat- és sminktrendek háttérbe szorultak, és előkerültek a macinacik, bár azért a trendszetterek ebből is ki tudták hozni a maximumot. Új szakaszba értünk, mikor megtanultuk, hogy a melegítőket néhány kiegészítővel simán lehet csinosan hordani, vagy hogy minden outfithez létezik egy hozzá passzoló maszk, ám vannak olyanok is, akik a kényelmes megoldásokat annyira megkedvelték, hogy ezt az évet már nem is akarják másban lehúzni.

Ebbe a csoportba tartozik Priyanka Chopra is, akinél kevés nőiesebb sztárcsajt tudtunk volna eddig mondani, és bár ez a véleményünk továbbra is fennáll, azt azért meg kell hagyni, legújabb outfitjén még mi is meglepődtünk. Priyanka ugyanis a világ egyik legmegosztóbb lábbelijének, a Crocs-nak a kedvelője. Olyannyira, hogy még egy csini magas sarkú helyett is Crocs-ba bújik.

Priyanka Chopra a minap posztolta ezt a nagyon csajos ünnepi szettet, ám ha egyet arrébb kattintasz, akkor láthatod, hogy ő bizony a magas sarkúját simán lecseréli erre az igen extrém Crocs-ra. Hát, ez a karácsony tényleg más, mint a többi...

Nálatok szóba jöhet a Crocs karácsonykor? Persze, én imádom! Legalább ilyenkor ne...

Az egyszerűség pedig a sminkek terén is hódít - nézd csak!

Galéria / 8 kép 8 egyszerű ünnepi smink Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria