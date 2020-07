Priyanka Chopra a Crocs új nagykövete

Priyanka Chopra nevével egyre többször találkozhatunk a divatvilágban. Az indiai színésznő, énekesnő, filmproducer és modell 2000-ben megnyerte a Miss World szépségversenyt és mára a világ egyik legismertebb influencereként ismerhetjük. Jótékonysági munkája részeként 2010-ben, illetve 2016-ban is kinevezték az UNICEF gyermekjogi jószolgálati nagykövetének. Emellett magánélete is igen felkapott lett miután 2018-ban összeházasodott a Jonas Brothers zenekar egyik tagjával, Nick Jonas-szal.

Mindössze pár év alatt „a lány a szomszédból” a vörös szőnyeg egyik stílus ikonjává transzformálódott. Meghatározó vendége olyan világ eseményeknek, mint az Oscar-gála, a Golden Globe-gála, vagy a Cannes-i filmfesztivál. Híres arról, hogy ezeken az eseményeken merész kreációit viseli a világ top divatmárkáinak, úgy mint Atelier Versace, Gucci, Alberta Ferretti vagy Dior.

Chopra ettől az évtől a Crocs nagykövete lett, miután a márka felkérte a Come As You Are kampány arcának. Könnyen azonosult a kampány üzenetével, és örömmel vállalta, hogy arra inspirálja az embereket: érezzék jól magukat saját egyedi Crocs cipőikben.

A Crocs egyik legújabb fejlesztése a LiteRide család, amit a modern és pörgős életstílus inspirált. Alapját a puha és rugalmas LiteRide memória hab adja, aminek köszönhetően a legkönnyebb és legkényelmesebb lábbelik. Ráadásul mint minden Crocs, ezek is egyszerűen tisztíthatók.

A Brooklyn család tagjaiban a könnyed stílus és a Crocstól megszokott ikonikus kényelem találkozik egymással. A szandálok könnyűek, lágyak és rugalmasak miután alapjukat a LiteRide memória habtechnológia adja. A magas sarok a telitalpas kialakításnak, valamint a párnázott, kontúros kialakításnak köszönhetően teljes alátámasztást biztosít egész nap.