"A" visszatér: Minden, amit a Pretty Little Liars rebootról tudni lehet

Új helyszín. Új titkok. Új hazudozók. Egy új Pretty Little Liars generáció érkezik a képernyőre.

Így jelentette be az amerikai HBO Plus csatorna, hogy PRETTY LITTLE LIARS: ORIGINAL SIN címmel új spin-off sorozat érkezik a PLL-hez. A rosewoodi csajok sajnos nem szerepelnek benne, de egy ismerős, fenyegető karaktertől az új kis hazudozók sem szabadulnak, és ez pedig a rejtélyes "A".

5 évvel az eredeti PLL-sztori befejezése után állítólag még ijesztőbb rejtrélyekkel, izgalmas szereplőkkel és I. Marlene King sztorijára igencsak hajazó sztorival tér vissza Rosewood világa, csak épp máshol.

Sajnos I. Marlene King nem nyúl bele a történetbe sehol, de a showrunnerek és script írók olyan neves arcok lesznek, Roberto Aguirre-Sacasa, akit a Riverdale kapcsán ismerhetsz, illetve Leslie Morgenstein és Gina Girolamo.

A történet szerint Millwoodban (az úgy helyszín!) néhány tinit a szüleik által elkövetett bűn miatt kínoz üzenetekkel egy új, rejtélyes "A", és annyit elárultak, hogy 20 évvel ezelőtt történtek a szülőkkel ezek a bizonyos dolgok. Lehet, hogy a szülők közül valaki az eredeti sorozat főszereplője? Nagyon kíváncsian várják a rajongók!

