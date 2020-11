családjának farmján jó ideje táborokat üzemeltet a színésznő testvére. A farm egy része a hétvégén egy szörnyű tűz martaléka lett.

A hírt a Hi-Ho néven futó tábor jelentette be, a tűz pénteken késő este következett be. Hatalmas szerencse, hogy egyetlen ember és állat sem sérült meg, viszont a hely jó része szinte teljesen odaveszett.

A farm egy közleményben köszönte meg a helyi tűzoltóknak az elképesztő munkát: állítólag 30 tűzoltó és féltucat autó kellett, hogy eloltsák a tüzet.

"Tudjuk, hogy a Hi-Ho tábor különleges hely, így természetesen már tervezzük az ujjáépítését, hogy jövő nyáron is biztonságos és örömteli tábori élménnyel gazdagítsunk mindenkit" - áll a közlemény végén.

A tűz okát egyelőre keresi a rendőrség.

A tábor és a farm testvére, Blaine Lawrence tulajdona, ő az igazgató és a hely is az övé - a közleményt, amiben a tűzesetről számolnak be, minden táborozó szüleihez eljuttatta a férfi. Itt számolnak be arról, hogy legnagybbrészt az istállókat érintette a tűz, ahol a lovakon kívül irodahelyiségek, fedett játszóterek, fedett sziklafal volt, de itt rendezték a vadon élő állatok bemutatóit, a kézműveskedés is ott folyt. A garázs a mezőgazdasági eszközökkel és az ápolóállomással is leégett.

