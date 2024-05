Évek óta hármas kapcsolatban élek: barátom és barátnőm is van, mert így vagyok boldog

Poliamor párkapcsolatban élek, és amikor mesélek erről az embereknek, akkor gyakran hangzik el tőlük, hogy milyen modern vagyok. Értem, hogy mire gondolnak, az utóbbi években lett felkapott a médiában, sok szó esik róla, de ez nem azt jelenti, hogy ez egy múló hóbort vagy egy modern trend... Az igazság az, hogy ez mindig is jelen volt.

Gyakran megkérdezik, hogy azért élek-e így, hogy más legyek, mint a többiek, kitűnjek a tömegből és megdöbbenést váltsak ki az emberekből. És ez nagyon elkeserít. Már öt éve elkötelezett poliamor párkapcsolatban élek, amiből a párommal, Paullal már 13 éve vagyunk együtt. Egy bárban ismerkedtünk össze. Aztán 5 éve csatlakoztunk egy olyan társkereső oldalhoz, ami alternatív randizási lehetőségeket kínál: vannak, akik hármasban szeretnék folytatni, de akár nagyobb poliamor kapcsolatok kialakítására is van lehetőség.

Még a karantén előtt találtunk rá Andreára, akivel egy ideig csak Zoomon keresztül tudtuk tartani a kapcsolatot, de amint véget értek a lezárások, újra randiztunk személyesen is. Van, amikor egyszerűen tudod, hogy összeilletek és szükségetek van egymásra. Mindez a poliamor kapcsolatokra is igaz, ami esetemben nem sokban különbözik attól, amit a hagyományos kapcsolatok esetében látsz. Mindhárman együtt élünk, együtt járunk családi eseményekre. Hihetetlenül szerencsések vagyunk, hogy a családunk csodásan fogadta a kapcsolatunkat. Együtt megyünk nyaralni hármasban, szeretjük és támogatjuk egymást.

forrás: Getty Images/skynesher

Az én kapcsolatom nem egy kísérlet és nem is egy trend, ez a valóság. Ha valamit divatosnak vagy divatnak tartunk, az el fog múlni. De ez nem divat, nem is újdonság, valójában már a 17. században normává váltak ezek a fajta kapcsolatok... A poliamória ráadásul nem a monogámia elleni támadás, nem is szabad így tekinteni rá. Mindenkinek más működik, nem szabad az egyiket felsőbbrendűnek tekinteni vagy érvényesebbnek a másiknál. Van, akinek a monogámiára van szüksége, és ez így van jól.

A poliamória reflektorfénybe kerülése tévhiteket is szül. Gyakran mutatnak rá olyan egyéni példákra, ahol nem működött ez a modell, amit képesek általános érvényűnek tekinteni, miszerint senkinek sem fog működni. Összekeverik a nyitott kapcsolattal, van, aki azért megy ebbe bele, mert fél, hogy elveszíti a másikat. Ez pedig természetesen katasztrófával végződik, hiszen az sosem fog működni, ha másnak a kedvében akarunk járni és csak azért megyünk bele a poliamóriába.

Úgy tűnik, mintha mostanában egyre többen próbálnák ki a többszerelműséget, pedig az sosem vezet jóra, ha ezt trendnek tekintjük. Én biztosan nem így gondolok rá, hanem komolyan gondolom. A partnereimmel már a házvásárláson gondolkodunk, kutyát is szeretnénk. Beszéltünk a gyerekvállalásról, de egyikünk sem érzi úgy, hogy szeretne, így is boldogok vagyunk és támogatjuk egymást a másik karrierjében. Csapatként és egyénileg is fejlődünk.

