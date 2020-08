A királyi család egyik tagját Pippa Middleton egyáltalán nem akarta az esküvőjén látni

Ahhoz már épp elég régen volt esküvője, hogy ne kerüljenek ki a nyilvánosság elé megbotránkoztató részletek róla, de a királyi család körül minden port felkavar most A szabadság nyomában című könyv. Ebben a műben található az az információ is, hogy a királyi család egyik tagját sem , sem az édesanyja, Carole nem látta szívesen Pippa lagziján. Valószínűleg lesz egy sejtésed, ami be is igazolódik: Meghan Markle-ről van szó.

2017 májusában, mikor az esküvő volt, óriási érdeklődés övezte Meghant és Harryt, épp emiatt attól tartott a menyasszony, hogy elvonják majd a figyelmet róla és nagy napjáról.

Főleg, hogy egy angol lap lehozott egy jóga nacis képet Meghanről az esküvő táján, és arra hivatkoztak, hogy lehet, hogy most az ő popója lopja majd el a show-t az esküvőn, mint annó Katalin hercegné esküvőjén a húga, Pippa hátsója került reflektorfénybe.

Na jó, így már érthető...

Már nyilvános: Csodaszép nő James Middleton új szerelme Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Végül Meghan elment az esküvőre, de messze ült Harrytől és elkülönítve úgy, hogy senki se tudja lefotózni. Szerencsére Pippával is összebarátkoztak az évek alatt.

Ha kicsit visszaemlékeznél Pippa nagy napjára, irány a galéria!

Galéria / 16 kép A gyűrűk! A dresszkód! A vendégek! Íme, a 12 legfontosabb infó a szombati Pippa Middleton-esküvőről Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Elolvadt az internet: itt vannak ez első fotók Pippa Middleton kisfiáról Sztárok Nem érdekel Elolvasom