Megvolt az esküvő: csodaszép menyasszony volt Ada!

Pintér Adrienn, Ada feleség lett! A műsorvezető és nála 3 évvel fiatalabb kedvese, Máté több, mint 5 éve együtt vannak. Jó ideig távkapcsolatban éltek, aztán Ada ikerfiaival kiköltözött a fiúhoz Németországba.

Most, néhány napja pedig megvolt az esküvő is - Ada az Instagram oldalán mutatott is képeket a nagy napról, és persze az esküvői ruhájáról. Mesésen nézett ki!

Jó ideje sejteni lehetett már, hogy a pár esküvőre készül: Ada pár hete egy sejtelmes posztban leplezte le magukat:

Ada korábban volt már házas: egykori műsorvezetőtársától, Timótól, vagyis Bánszki Lászlótól születtek a most 14 éves ikerfiai: róluk Ada rendszeresen oszt meg közös képeket az oldalain.

Gratulálunk az ifjú párnak!

