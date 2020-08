Gyerekkorunk újratöltve: jön a Pindúr pandúrok élőszereplős remake-je

1998-ban érkezett meg a képernyőre a Pindúr pandúrok című rajzfilmsorozat, ami gyorsan az egyik legnagyobb kedvencünkké nőtte ki magát. A három cuki szuperhőslány kalandjai izgalmasak voltak, még gyermekibbek ugyan, mint például a Született kémeké, de ennek ellenére az idősebbek is szívesen nézték. A sorozat 2005-ig futott, majd 2016-ban tért vissza, és úgy fest, hamarosan egészen új változatban is láthatjuk a Pindúr pandúrokat!

Ugyanis már hivatalos, hogy a The CW csatornához került a projekt, ami egy teljesen új remake-t takar. A készítők szeretnék a klasszikus rajzfilmet újraálmodni, ezért élőszereplős változatban készül belőle sorozat, a már felnőtté vált Pindúr pandúrokkal. A rajzfilmben még gyerekeket láthattunk, de most idősebb korban, huszonéves fiatalként térnek vissza, hogy legyőzzék a várost fenyegető gonosztevőket. Mindeközben pedig azzal is meg kell küzdeniük, hogy valójában a gyerekkoruk sosem volt igazán gyermeki.

A Pindúr pandúrok remake-jén egyébként tehetséges írók dolgoznak: a Juno és a Veronica Mars készítői is részesei a projektnek, úgyhogy izgatottan várjuk, mi sül ki belőle!

Megesik, hogy egy sorozat remake-je vagy spinoffja is sikeres lesz, ezt a galériás példák is alátámasztják!

