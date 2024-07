Focistából imádott zenész: Pető Brúnó brutális őszinteséggel beszélt a hirtelen jött hírnévről

Mára hazánk egyik legsikeresebb fiatal zenész tehetségévé nőtte ki magát, aki nem mellesleg egyre több tévés produkcióban is feltűnik. Brúnó ugyanis a színpad után a tévé képernyőjét is meg szeretné hódítani. A vele készült mélyinterjúnkban a terveiről, a hírnév jó és rossz oldaláról és persze a sikerének titkáról is beszélgettünk.

Népszerű vagy, nem kérdés. Hogyan kezeled a vele járó kíváncsiskodást?

Már kissrácként is szerettem a középpontban lenni, sokat beszéltem és folyamatosan kerestem az olyan szitukat, amikben meg tudtam mutatni magam. Emiatt talán könnyebben, de egyébként még nincs meg, hogy amikor kilépek az utcára mindenki felismerne. Bírom a visszacsatolásokat, amiket kapok.

Az ismertségnek vannak árnyoldalai is. Tapasztald már?

Manapság ez egy nehéz topik, de engem az élsport megedzett. Aki ismert szeretne lenni, annak tisztában kell lennie az emberek rosszindulatával. Sokan arctalanul és álnéven adják ki a frusztrációjukat, ami kizárólag őket minősíti. Nem mondom, hogy eleinte nem esett rosszul, ha valami bántót írtak rólam a közösségi médiában, de ma már leperegnek rólam ezek a kommentek.

forrás: Hencz Péter/JOY

Ez is hozzátartozik az érvényesüléshez?

Szerintem nincs konkrét recept. Az biztos, hogy a magabiztosság, a határozottság és a bevállalós hozzáállás fontos, de mindenkinél más működik. Én önmagamat adom, és hagyom, hogy arra sodorjon az élet, amerre akar. Nálam ez vált be.

Sokan felnéznek rád, de csak kevesen tudják mennyi munka van a siker és az önmegvalósítás mögött. Mi az, amit mindenképp szem előtt kellene tartaniuk a fiataloknak?

Ne hagyják, hogy az akadályok elvegyék a lendületüket és a kalandvágyukat. Annak ellenére, hogy úgy tűnik, mintha az élet folyamatosan azon dolgozna, hogy kiábránduljunk, kiégjünk és tegyük, amit a társadalom elvár tőlünk, fel kell ismerni, hogy a változást sosem ezek hozzák a világba. Mindenki maradjon zsivány és ne csak ábrándozzon, de élje meg az álmait!

A BRÚNÓVAL KÉSZÜLT TELJES INTERJÚT ÉS A MENŐ FOTÓSOROZATÁT PEDIG MEGTALÁLJÁTOK A LEGFRISSEBB JOY MAGAZINBAN!

forrás: JOY

Keresd a magazint az újságosoknál - limitált számban Kneipp minitusfürdővel is kapható! -, vagy vásárold meg digitális formátumban ITT! Ha pedig szeretnéd mindig elsők közöt kézhez kapni a magazint, fizess elő rá ITT!