Átnevezhetik a Beatles-számból ismert utcát, mert állítólag egy rabszolgakereskedő nevét viseli

A liverpooli Penny Lane elsősorban arról híres, hogy a The Beatles írt egy számot ezzel a címmel...

..., amely a Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band című 1966-os albumon szerepel. Mint annyi más Beatles-szám, ez is bekerült a beattörténelembe, például a Wanderwall című 1968-as filmben és az Almost Famous című, 2000-ben készült filmben is szerepel egy-egy Penny Lane nevű karakter; előbbit Jane Birkin, utóbbit Kate Hudson alakítja.

Namost az elmúlt napok Black Lives Matter-őrületének közepén felbukkantak spekulációk, miszerint a Penny Lane névadója eredetileg James Penny rabszolgakereskedő lett volna. Britanniában, az Egyesült Államokban zajló tüntetéshullámok hatására napok óta zajlanak megmozdulások. A spekulációk hatására a múlt héten több utcatáblát is összegraffitiztek és az egyikre rásprayzték a „rasszista” szót. A liverpooli illetőségű Penny a 18. század végén foglalkozott rabszolgakereskedelemmel.

A liverpooli polgármester, Steve Rotheram szerint lehetséges, hogy új nevet kap az utca. „Ki kell vizsgálnunk, hogy a Penny Lane egyértelműen James Pennyről kapta-e a nevét – mondta Rotheram a Sky Newsnak. – Ha bebizonyosodik, hogy így történt, valamit tennünk kell és könnyen lehet, hogy újra lesz nevezve az utca.

Ha közvetlen kapcsolatot találnak az utca és James Penny között, akkor lépnünk kell



- szögezte le a polgármester.