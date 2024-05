Csak erős idegzetűeknek! Egy előkerült felvételen P. Diddy brutálisan bántalmazza barátnőjét - VIDEÓ

Az egykori sztárpár 10 évig élt együtt, ám mint kiderült a négy fal között szörnyű testi és lelki fájdalomnak volt kitéve az énekesnő, aki azóta egy személyi edző mellett találta meg a boldogságot és két kislánya született. Cassie még tavaly novemberben perelte be P. Diddy-t, amiben olyan vádak voltak megfogalmazva, mint a fizikai és a lelki abúzus, illetve rendszeresen kellett prostituáltakkal is szexuális kapcsolatot létesítenie, mert erre kényszerítették.

Bár peren kívül megegyeztek, a CNN nyilvánosságra hozott egy 2016-os felvételt, amely egy Los Angeles-i hotelben készült. A videón jól látszik, hogy a rapper teljes erőből ütlegeli és rugdossa a törékeny énekesnőt, aki láthatóan menekülni próbál. Bár végül sikerült elmennie, néhány órával később visszatért a szállodába, mert félt a súlyosabb következményektől. Ekkor azonban már a szálloda dolgozói kérték, hogy forduljon haza és ne menjen vissza a lakására.

Azóta szinte mindennap lépnek ki a nyilvánosság elé olyanok, akik közvetlenül tapasztalták a rapper brutális és veszélyes természetet. Köztük volt barátnője, Misa Hylton, aki Justin fia édesanyja is.

Hylton a vele készült interjúban elmondta, hogy amikor meglátta a Cassie-ről készült videót a saját traumáját élte át újra.

Pontosan tudom, mit érez.

Az 51 éves Hylton volt Diddy első nyilvános kapcsolata, és a párnak egy közös fia született. A nő szerint a rappernek orvosi segítségre van szüksége, és keményen kell dolgoznia magán, hogy ne veszítsen most el mindent.

Misa továbbá hozzátette, hogy a többi gyerek édesanyjával mindig azon voltak, hogy istenhívő és okos embereket neveljenek belőlük, ami reméli, hogy most meg is mutatkozik, hiszen híres apjuk tettével, ők is meg lesznek bélyegezve.

Diddy ugyan hétvégén saját közösségi oldalán reagált bűnbánóan a kiszivárgott brutális videóra egyre többen pártolnak el mellőle, és a követői száma is egyre csak csökken.

Nemcsak Cassie Ventura volt bántalmazás áldozata...

