15 arcápolási termék, ami minden nő polcán ott kellene, hogy legyen!

Lelkesebben próbálgatunk olyan arcápolókat, melyekről már sokat hallottunk, olvastunk, esetleg kacérkodtunk is a beszerzésükkel a drogériában. Nem törvényszerű, hogy a legdrágább a legjobb, ha beválik egy kedvezőbb árú termék, akkor ragaszkodni kell hozzá. Ráadásul időt spórolhatunk meg azzal, ha a legközelebbi üzletben is elérhető, vagy akár online is meg lehet rendelni és nem túl speciális a beszerzési lehetőség.

Újra versenyre kelnek a legnagyobb világmárkák a JOY Prix de Beauté szépségnagydíjért!

A zsűri tagjai 2020-ban: Alberti Petra Bianka, a JOY magazin főszerkesztője, dr. Pónyai Katinka, bőrgyógyász, Kenesei Anikó, a JOY magazin szépségszerkesztője, Zólyomi Zsolt, parfümőr, és Aryee Claudia Dedei „Tücsi”, tartalomgyártó.

Szavazz te is kedvenc szépségtermékeidre, és nyerj! A szavazók között kisorsolunk 20 db ajándékcsomagot!

A JOY Prix de Beauté – A szépség nagydíja esemény NŐI ARCÁPOLÁS - SZÉLES KÖRBEN TERJESZTETT kategóriájában az alábbi termékek versenyeznek:

Galéria / 15 kép A JOY Prix de Beauté 2020: NŐI ARCÁPOLÁS - SZÉLES KÖRBEN TERJESZTETT Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria