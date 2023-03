Egy ötven évig tartó házasság manapság világszerte példaértékű, pláne Hollywoodban, ahol a szerelem még a gyakorinál is gyakrabban múlandó. Nem véletlen tekint a legendás 2008-ban elhunyt színészre és 93 éves feleségére a szakma Hollywood aranypárjaként. és Joanne Woodward kapcsolata reményt adhat mindenki számára, hogy igenis létezik sírig tartó, örök szerelem.

Már a megismerkedésük története is igazán romantikus volt, a kezdő, akkor még teljesen ismeretlen színészt Joanne Woodward ügynöke mutatta be az akkor már énekesnőként és színésznőként a szárnyait bontogató, tőle öt évvel fiatalabb nőnek. Közösen először 1953-ban dolgoztak a Piknik c. darabban, ami debütálása is volt a Braodway-n, aki ekkor már házas volt, és a kezdetekben nem volt köztük több barátságnál. 1957-ben kaptak ismét közös szerepet, akkor pedig már nem lehetett köztük letagadni a kémiát, így Newman el is vált korábbi feleségétől, Jackie Witte-től. Az esküvőjükre 1958. januárjában Las Vegasban került sor, és idővel három közös gyermekük tette teljessé a boldogságukat. Közben a munkának sem fordítottak hátat, és már házaspárként is vállaltak szerepeket, de idővel a sármos színész filmrendezőként is kipróbálta magát. A felesége pedig mindig támogatta az ötleteiben, vagy a hobbijában, még az autóversenyzésben is, és annak ellenére, hogy a jóképű Newmant állandóan ostromolták a hölgy rajongók, viselkedésével soha nem adott okot féltékenységre, vagy bizalmatlanságra, így kapcsolatuk megingathatatlanok bizonyult, ami akkoriban is igen ritkaságnak számított Hollywoodban. Egy interjúban Woodward elmondta, hogy férjének egyetlen dolog számított igazán, méghozzá az, hogy valaki őszintén meg tudja nevettetni.

forrás: Getty Images

50 éven át tartó házasságuk története azért is különleges, mert hiába szól megszámlálhatatlan film az igaz szerelemről, Hollywoodban a kamerák mögött ez a legritkább jelenség, amivel szembesülhetünk. Az ő kapcsolatuk bizonyítja, hogy igenis tarthat örökké a boldogság, és a romantikus filmek nem csupán a képzelet szüleményei, hanem valóban léteznek holtomiglan-holtodiglan történetek. A pár történetének megfilmesítési jogairól egyébként folyamatban vannak a tárgyalások, úgyhogy lehet, hogy egyszer még a filmvásznon is megcsodálhatjuk ezt az igazán inspiráló szerelmi történetet.

Galéria / 13 kép Sztárpárok, akik ezer éve együtt vannak Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Az InStyle magazin írása.