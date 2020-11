Pattintsd ki a hasizmaidat a következő hetekben, méghozzá Debreczeni Dóri kedvenc gyakorlataival!

Debreczeni Dóri a futás mellett saját testsúlyos edzéseket is tart, a koronavírus miatti korlátozások azonban a csoportos órák felfüggesztését eredményezték. Dóri azonban arra ösztönöz mindenkit, hogy otthon is mozogjon - mutatjuk is kedvenc hasizom gyakorlatait! Az Runner's World magazin írása.

Debreczeni Dóri élete a futás - mellette azonban az erősítésre is igyekszik nagy hangsúlyt fektetni. Jól tudja ugyanis, hogy a jó futóteljesítményhez erős, terhelhető izmok kellenek. ,,A futás mellett sokan elfelejtik az erősítés szerepét. Egy jó futó erős törzsizomzattal is rendelkezik, hiszen a hasizom és hátizom azok, amik a testünk vázát alkotják. Kezdőként a hosszabb futásaim után azt éreztem, hogy beszakad a derekam, én magam is a sok-sok év alatt megtanultam a továbbképzések álltal, hogy fontos szerepet játszik a futásainknál az erős törzsizomzat. Az edzéstervemben hetente kétszer van otthoni törzserősítés, vagy a csoportos edzéseimen csinálunk ilyen gyakorlatokat. megéri erősíteni ezt a területet, mert a láb húzásához is szükség van a hasizomra! Már egy 15-20 perces, napi rendszerességgel végzett gyakorlatsor is látványosan fejleszti a törzsizokat. Ha pedig csak heti 2 alkalommal van rá ideje az embernek, akkor 35-45 perc törzserősítést ajánlok. Mutatom is 5 kedvenc gyakorlatomat a Runner's World oldalán! Klasszikus hasprés Feküdj hanyatt, tedd le a talpaidat a talajra. A hátadat, gerincedet süllyeszd bele a szőnyegbe és a kezeidet emeld meg felfelé a plafon felé és csak a lapockádat emeld fel egy kicsit, majd vissza. Felfelé fújd ki a levegőt, lefelé pedig szívd be. 3x20 db-ot ajánlok belőle.