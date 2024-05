3 év után derült ki, hogy a pasim hónapokig követett és nyomozott utánam az első randi előtt

Ha ismerkedni kezdesz valakivel, természetes, hogy egy kicsit utánanézel a neten. Csekkolod a profilját, a fotóit, hogy miképp kommunikál a közösségi médiában, esetleg azt is, hogy mi az érdeklődési köre. De általában a "nyomozás" ezen a ponton meg is áll, hisz amennyiben megvan köztetek a kémia, személyesen úgyis jobban megismerhetitek egymást.

Azonban úgy fest, nem mindenki gondolja így, sőt, egyesek képesek extrém mértékekig is elmenni, hogy megnyerjék maguknak szívük választottját - és egyúttal minden infót ki is derítsenek róla még az első randi előtt. Ha most neked is a You című sorozat jutott eszedbe, esetleg az Így jártam anyátokkalból az a lány, aki "véletleneket" kreált, hogy összefusson Teddel, nem vagy egyedül. Az alábbi történet viszont nem kitaláció; egy Nikki nevű nő osztotta meg a neten, az emberek pedig teljesen kiakadtak.

A nő épp szakításon ment keresztül, amikor Matt belépett az életébe. Valójában már régóta ismerősök voltak a Facebookon, a gimiből ismerték egymást, amikor pedig Nikki kitett egy új profilképet, a férfi megdicsérte őt kommentben. Ezután beszélgetni kezdtek, Matt megemlítette, hogy motorokkal foglalkozik, elsősorban eladja őket, Nikki pedig izgatott lett, hisz nagyon szeretett volna már venni egyet magának. Számot cseréltek, majd beszélgetni kezdtek, nemcsak erről, de lényegében mindenről. Matt bevallotta, hogy már a gimiben is nagyon tetszett neki a lány.

Elkezdtünk arról beszélgetni, hogy mi a fontos számunkra az életben, és lenyügőzőnek találtam, hogy mennyi közös van bennünk. Mintha ugyanarra gondoltunk volna, mintha tudta volna a legtitkosabb vágyaimat, nemcsak fizikai értelemben, de érzelmileg is. Tudta, mit mondjon. Annyira egy húron pendültünk, kezdtem úgy érezni, ő az, akit keresek.

Akkor viszont Nikkinek fogalma sem volt arról, hogy Matt valójában már nagyon régóta követi őt és gyűjtötte róla az információkat. A férfi csak annyit mondott, hogy időnként lecsekkolta őt a Facebookon, de az igazság ennél sokkal durvább volt. Az első piros jelzések rövidesen jelentkeztek.

Egyik nap Matt küldött nekem egy üzenetet azzal a szöveggel, hogy 'Kérdezhetek valamit?' Ezek után érkezett meg a fotó, ami az utcám tábláját ábrázolta, mellé annyit írt, hogy 'ismerős?'

forrás: Netflix/You

Nikki furcsának találta, mert sosem árulta el Mattnek, hogy hol lakik, ám a férfi lebeszélte őt a lábáról és romantikusnak állította be, hogy ennyire érdeklődik iránta. Végül összejöttek, egy párt alkottak, ám a barátok kezdtek átlátni a szitán, Mattet nagyon irányítónak találták, de Nikki nem foglalkozott a tanácsokkal. Három éven át volt együtt a férfivel, aki mindig pontosan tudta, mit mondjon, miközben teljesen irányítása alá vonta őt. Egészen addig ment ez így, míg Nikki észre nem vette, hogy 12 hónapja érkezett egy üzenete a Facebookon egy ismeretlen profilról.

A nő Matt exe volt, gyermekének anyja (akiről Nikki mit sem tudott), és aki figyelmeztette őt, hogy vigyázzon a férfivel. Felfedte, hogy Matt nyomozott utána, kutakodott, a profiljából összeszedett minden információt. Kiderült, hogy már az első beszélgetés előtt is figyelte Nikkit, megjelent a munkahelyén, az otthona előtt, kiderített mindent a barátairól, ezért is volt bennük olyan sok közös.

Végül szakítottak, nem volt könnyű menet, Nikki számára azonban ez hatalmas törést okozott. "Amint közel kerülök valakihez, rögtön eszembe jut, mit nem vettem észre Mattnél. Ha valaki 'túl sokat' tud rólam vagy sok a közös bennünk, azonnal bekapcsolnak a fejemben a vészjelzések."

Hihetetlen, igaz? A galériában hasonlóan elképesztő sztorik várnak rád:

Galéria / 9 kép 9 vallomás emberektől, akik csak azután jöttek rá egy titokra a párjukkal kapcsolatban, miután összeházasodtak Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Forrás