A francia nők már tudják, mit fogsz viselni idén tavaszal: a párizsi Fashion Week legmenőbb szettjei

Trendek jönnek-mennek, de a frappáns, egyedi stílus sosem megy ki a divatból! Bár a nagy divatházak már az őszi-téli kollekciójukat is bemutatták, mi most visszarepültünk egészen a tavaszi-nyári trendek bemutatójáig, hiszen ha valamikor, most aztán tényleg aktuálissá váltak azok a mesés szettek. Az igazi fashion arcok mindig jól keverik az aktuális kulcsdarabokat már meglévő, jól bevált darabjaikkal. Ezért is könnyű felismerni azokat a karaktereket, akik a sokszínűségben mindig hűek maradnak magukhoz.

Olvasd el ezt is! Olvasd el ezt is! A legütősebb színpárok 2020 divatszínéhez

A legütősebb színpárok 2020 divatszínéhez Divat Nem érdekel Elolvasom

Akik nyomon követik a divateseményeket, valószínűleg kiválasztották már a kedvenc street style sztárjukat. De természetesen nem kell elfogultnak lenni, hiszen azokon a tavaly szeptemberi napokon is ellepték Párizs utcáit a legfrissebb trendekbe bújtatott szettek. Vegyük is őket górcső alá, mert kíváncsiak vagyunk, neked melyik a kedvenced.

Lapozd végig galériánkat, hogy megtudd kinek volt a legmenőbb outfitje Párizsban.

Galéria / 20 kép Kedvenc tavaszi street style szettjeink a párizsi Fashion Weekről Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

További szuper ötleteket meríthetsz divat témában a március-áprilisi lapszámunkból!

forrás: JOY magazin