Paris Hilton ELŐSZÖR szólalt meg nyilvánosan az igazi hangján

Ha azt mondjuk, , neked is a kissé affektáló hangja ugrik be, ahogy a BFF kereső műsorában azt mondja a lányoknak, TTYN, azaz Talk To You Never? A 2000-es évek partikirálynője, a milliárdos örökösnő úgy tűnik, hogy mindenkit átvert. A hangjával legalábbis mindenképp.

Elkészült egy dokumentumfilm This Is Paris címmel a Hilton-hotellánc örököséről, aki gyakorlatilag azzal híresült el, hogy nagyon gazdag, nagyon szőke, és úgy bulizik, mintha nem lenne holnap.

A filmből nem csak az derül ki, hogy elképesztően szigorú nevelést kapott, és hogy gyakorlatilag semmi nem igaz a sztereotípiákból, amiket az emberek gondolnak róla, de azt is bevallja, hogy okolja magát azért, mert szerinte a kétezres évek elején rossz hatással volt a fiatal lányokra, akik őt próbálták másolni.

És akkor most jön, amire nem számítottál, Paris elismeri, hogy buta csajnak adta ki magát éveken át, pedig egy okos üzletasszony, és még a hangját is elváltoztatta, mikor beszélt éveken kereszül. A dokumentumfilmben már a saját, eredeti hangja hallható, mindenféle affektálás, nyávogás nélkül.

Kijelentette, hogy alig várja, hogy megmutassa a valódi önmagát.

Nos, Paris, most kissé mindenkit megleptél! De mi is várjuk!

Alább találhatsz egy részletet a filmből:

