Nem hittem, de megtörtént: belezúgtam egy filmcsillagba! A paraszociális kapcsolat útvesztőjében

Biztosan te is tudnál mondani legalább egy (de inkább 10) olyan sorozatot, amelynek gondolatban te is főszereplője voltál. Ha rosszkedved volt, vagy összevesztetek a pasiddal, bekapcsoltad a Jóbarátokat, és megnéztél pár részt. Így pedig nemcsak vidámabb lettél, de egy idő után azt érezhetted, hogy a hatfős társaságnak most már te is tagja vagy. Mintha ismernéd őket, és mindennap beszélnétek, pedig az érdeklődés teljesen egyoldalú. Ez a paraszociális kapcsolat: nem kölcsönös viszony közted és egy híresség, filmes karakter között, amelynek létezéséről csak egyikőtök tud.

Amitől igazán valóságos lesz



Persze te is tudod, hogy a tévében látott személyek nem léteznek, és az őket alakító színészek egészen másmilyenek a valóságban, mégis úgy érezheted, hogy a kapcsolatotok valódi.

„Ha érdekel minket egy híresség vagy kitalált karakter, szeretnénk közel tudni magunkhoz, mert át akarjuk élni azokat a pozitív érzéseket, amelyeket ő okoz, ha rá gondolunk, látjuk. Amikor az érzelmeink felerősödnek, nehezen jut érvényre a racionalitás, így hiába tudjuk, hogy valójában nem is létezik az a személy, mi annyira szeretnénk mégis ezt elképzelni, hogy időnként tényleg sikerül is”

– állítja Németh-Csizmadia Dóra Dalma pszichológus.

Mindenről csakis az agyad tehet



Az agyad a képernyőn látott beszélgetéseket, történéseket úgy érzékeli, mintha azok tényleg melletted zajlanának le, ezért is hat rád olyan erősen egy tévéműsor. Olyan ez, mint amikor leülsz két ismerősöd mellé, akik épp egymással beszélgetnek; ezt pontosan úgy fogod fel, mintha kedvenc karaktereid társalognának a tévében. Mindkettő ugyanannyira valódi számodra. A kötődést pedig még inkább felerősíti az, ha videókat nézel a sorozat színészeiről, vagy szimplán csak olvasod a posztjaikat a neten. Hamar azt érezheted, hogy tényleg kiismerted a személyiségüket, még jobban is, mint kollégáidat vagy régebbi ismerőseidet. Hiszen a Twitternek köszönhetően már többet tudsz arról, mi jár éppen Chrissy Teigen fejében, mint arról, hogy vajon mit gondolnak most a barátaid.

Amikor átlépsz egy bizonyos határt

Lehet, hogy túlzásba vitted a rajongást valaki iránt? Ha ez a három állítás igaz rád, akkor ideje kimozdulnod otthonról! Ismerkedés

Kedvenc sztárpasijaid tökéletesnek tűnnek, ezért úgy gondolod, kevesebbel nem szabad beérni. Így inkább egyedül vagy, és várod a tökéletes férfit, aki meghódítja a szívedet.

Kedvenc sztárpasijaid tökéletesnek tűnnek, ezért úgy gondolod, kevesebbel nem szabad beérni. Így inkább egyedül vagy, és várod a tökéletes férfit, aki meghódítja a szívedet. Barátságok

A barátaidra kevesebb időt szakítasz, ugyanis a filmek és sorozatok szereplői jobban érdekelnek, mint ők. Azt kívánod, bárcsak Jennifer Lawrence lenne a legjobb barátnőd.

A barátaidra kevesebb időt szakítasz, ugyanis a filmek és sorozatok szereplői jobban érdekelnek, mint ők. Azt kívánod, bárcsak Jennifer Lawrence lenne a legjobb barátnőd. Programok

Ritkán mozdulsz ki otthonról, a hétvégi programod pedig általában filmnézésből áll. Érdekesebbnek találod ezeket a történeteket, mint azt, amit a valóság nyújthat neked.

A képzeletbeli és az igazi között



Ha pedig belegondolsz, rengeteg hasonlóságot fedezhetsz fel valódi és fikciós kapcsolataid között, akár barátságokról vagy a szerelmedről van szó. A filmek szereplői ugyan nem visznek neked levest, ha ledönt a lábadról az influenza, szemben mondjuk a legjobb barátnőddel. De mégis érezheted azt, hogy a tévés karakterek érzelmi támogatást nyújtanak a nehéz időszakokban. Azáltal, hogy nézed az epizódokat, a filmeket, úgy érezheted, mintha végig melletted lettek volna, hogy szórakoztassanak téged. Sőt, tekintve hogy manapság valószínűleg te is többször látod kedvenc sztárjaidat a képernyőn, mint a barátaidat a valóságban, nem csoda, hogy a paraszociális kapcsolatok egyre fontosabbá válnak.

A hétköznapokból kilépve



De hogy miért alakítunk ki ilyen kapcsolatokat, annak több oka is van. „Úgy érezzük, hogy az életünkből hiányzik valami, ez viszont sokszor nem is tudatosul. Vagy a kapcsolatainkban, vagy abban, amilyennek önmagunkat látjuk, szeretnénk valahogy pótolni a hiányt” – elemzi a szakértő. Ilyenkor egyszerűen csak elmenekülsz a filmek világába, ahol kis ideig főszereplővé válhatsz egy másik történetben. Azonban van, hogy így próbálsz meg fejlődni, sokszor nem is tudatosan, és magadban is szívesen látnád kedvenc karaktered személyiségjegyeit. „Vannak bennük olyan tulajdonságok, amelyek pozitív érzést váltanak ki belőlünk, vagy amelyek miatt felnézünk rájuk, esetleg szeretnénk birtokolni olyan jellemzőket, amelyekkel ők rendelkeznek. De az is megesik, hogy azt szeretnénk, hogy valaki pont úgy bánjon velünk, ahogy kedvenc karakterünk viselkedik a televízió képernyőjén.”

Olyan, mint egy igazi szakítás



Megfigyelted már, hogy mennyire megvisel, ha egy sorozat véget ér vagy egy film főhőse meghal? Még ha a kapcsolatotok nem is igazi, érzelmileg ez annyira erős hatással lehet rád, mint egy szakítás. „Minél jobban belefeledkezik az ember ebbe, annál inkább e felé fordul az érdeklődése, nem pedig a valódi kapcsolatok felé. Azokba nem fektet energiát, egyre sivárabbak lesznek, és újak nem alakulnak ki.” Ha csak kedvelsz egy szereplőt, szeretsz róla beszélni, az normális, ám ha egy ideje csakis a filmes karakterek érdekelnek, ideje visszavonulót fújni!

Joy Magazin, 2019/4