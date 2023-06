Pap Dorcit az Exatlonban ismerhettük meg, majd a Dancing with the Starsban is bizonyította tehetségét. Ezt követően Pápai Joci és Majka mellett szerepelt a Zsákbamacska című műsorban.

A TV2 műsoraiban már többször láthattuk, hogy Pap Dorci nem fél megmutatni hibátlan, sportos alakját, a rajongók pedig egyenesen megőrülnek, amikor egy-egy merészebb szettben jelenik meg.

Pap Dorci most egy fotózáson vett részt, ahol először fürdőruhában mutatta meg magát, majd szuperstílusos nadrágkosztümben. Meg kell hagyni ez az elegáns viselet is nagyon jól áll Dorcinak, nem is csoda, hogy elárasztották a kommentszekciót a dicsérő szavak.

Dorci mostanában nem nyilatkozott magánéletéről, de amennyire tudni lehet, éppen szingli, viszont, ha meggondolná magát, elég ha csak körülnéz a kommentek között, hiszen számos randimeghívást kap.

Úristen de szép vagy! ❤️Nagyon tetszel szívesen megismernélek. - írja az egyik kommentelő

Lélegzetállító vagy egy vacsora valamikor? - tette fel a kérdést egy másik rajongó

Dorci fotóit ide kattintva nézheted meg.

Ezek a magyar nők, nem félnek megmutatni, milyenek filter és smink nélkül!

Galéria / 5 kép 5 híres magyar nő, akik smink és filterek nélkül is imádják megmutatni magukat Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

És ezt láttad már?

Galéria / 6 kép Híres magyar nők, akik simán vállalják a melltartómentes képeket Megnézem a galériát