Hatalmas az öröm: Palvin Barbit eljegyezte Dylan Sprouse

Valljuk be, nemcsak mi, de az egész világ IMÁDJA Palvin Barbi és Dylan Sprouse párosát, hiszen minden képen látszódik, hogy mennyire odáig vannak egymásért és mekkora összhang van közöttük.



Pedig a kapcsolatuk nem is indult olyan zökkenőmentesen, néhány éve ugyanis Dylan elmesélte, hogy ő írt először Barbira Instagramon, csakhogy a gyönyörű magyar modell közel egy évig nem válaszolt neki. Miután viszont tényleg elkezdtek beszélgetni és találkoztak is, egyértelművé vált számukra, hogy tökéletesek együtt.

Barbi ráadásul az elmúlt évek során rengeteg alkalommal elhozta az amerikai színész pasiját Magyarországra, nem egyszer voltak például közösen a Sziget fesztiválon is. És mivel a kapcsolatuk már 5 éve indult, a rajongók egy ideje már nagyon várják, hogy Dylan tegye fel azt a bizonyos kérdést, a kívánságuk pedig úgy tűnik, hogy teljesül!



A DailyMail forrásai szerint ugyanis Dylan megkérte Barbi kezét, a szupermodell pedig szó szerint mindenkinek a gyönyörű gyémántgyűrűjét mutogatja, és kicsattan a boldogságtól. A hírt egyelőre egyik fél sem erősítette meg, de ez annak is köszönhető, hogy a pár nem oszt meg sok dolgot a magánéletéről, de azért reméljük, hogy Barbi később megmutatja a gyűrűjét!

Innen is nagyon-nagyon sok boldogságot kívánunk nekik!

