Palvin Barbi olyan szülinapi ajándékot kapott a pasijától, hogy elaléltunk!

A még mindig szemtelenül fiatal Palvin Barbi a tegnapi napon töltötte be a 27. életévét. Bár a koronavírus miatt minden bizonnyal az ünneplést szolidabbra vette, mint a korábbi években, boldog percekből így is bőven kijutott neki. A közösségi médiában egymást érték a neki szánt köszöntések, amelyeket örömmel osztott újra sztorijaiban, és bizony szerelme, Dylan Sprouse is felköszöntötte őt a nagy nyilvánosság előtt. Na de, mit lehet adni egy sikeres modellnek a születésnapjára? Mondjuk egy ilyen megható szerelmi vallomást:

Boldog születésnapot Magyarország hercegnőjének. Arra gondoltam, királynővé teszlek, majd beszéljünk róla. Még több vodkás tésztát és annál is több emléket. Hiszek benned, és köszönöm, hogy te is hiszel bennem.



Nos, nagyon úgy tűnik, hogy Dylan szándékai igen komolyan a közös jövőjüket tekintve. Talán arra a bizonyos gyűrűre sem kell sokat várni, ha már királynővé szeretné tenni őt Dylan...

És ezt láttad már?

