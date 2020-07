Nincs még egy ember, aki olyan lehengerlően néz ki maszkban, mint Palvin Barbi

Az elmúlt időszak Palvin Barbi életében is nagy változást hozott. A koronavírus idejére a divatipar is teljesen leállt, a modell pedig a karantént szerelmével, Dylan Sprous-al töltötte közös, New York-i otthonukban. A pár elmondása szerint egyébként a lehetőségekhez képest nagyon is élvezték ezt az időszakot, mivel hosszú idő után végre volt idejük együtt lenni, és míg számos párkapcsolatnak a karantén a végét jelentette, az ő szerelmük csak erősebb lett.

Annak viszont örülnek, hogy lassan minden visszaáll a régi kerékvágásba, és dolgozhatnak. Persze ez még nem jelenti azt, hogy minden olyan, mint régen, hiszen például míg a modell eddig a Victoria"s Secret égisze alatt fehérneműket reklámozott, most maszkokat, bár meg kell hagyni, nem jut eszünkbe senki, aki ennyire jól nézne ki maszkban, mint Palvin Barbi.

A Victoria"s Secret szupernőcis maszkjait akár te is beszerezheted itt, hiszen úgy néz ki, a maszkoktól egy jó darabig nem szabadulunk még meg, egy ilyen darabot pedig talán szívesebben visel az ember, nem?

