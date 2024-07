Palvin Barbi brutálszexi bikinis képekkel szántotta fel a netet: eláll tőle a szavunk

évek óta a világ egyik legkeresettebb és legnépszerűbb modellje – na persze nem véletlenül. Akármilyen rendezvényen is vesz részt, mindig pillanatok alatt elrabolja a show-t: van, hogy igazi Disney hercegnőként jelenik meg a kamerák előtt, máskor erdei tündérnek öltözik, de olyan is előfordul, hogy meztelenruhában pózol a vörös szőnyegen. A most 30 éves szupermodell alakja egyértelműen irigylésre méltó, amit a legújabb fotóival ismét bebizonyított a közösségi oldalán.

Pörgesd végig Barbi Insta-galériáját a brutálszexi bikinis képekért!

Barbi sugárzóan szép a fotókon, és bármiben fogadni mernénk arra, hogy ez többek között azért van, mert élete egyik legboldogabb időszakát éli: 2023 júliusában kimondta az igent szerelmének Dylan Sprouse-nak, akivel már a családalapítást is tervezik. A színész például azt mondja, szerinte a házasságuknak egyetlen árnyoldala sincs, nem tudna semmilyen ellenérvet felsorolni mellette. Maradjon is így!

Palvin Barbi amúgy mindig lélegzetelállítóan néz ki, less el tőle néhány sminktippet!

Galéria / 5 kép Inspirálódj Palvin Barbi lenyűgöző sminkjeiből Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria