Palvin Barbi új fotójával ismét bebizonyította, hogy igenis bombanő

Ha esetleg nem tudnád, augusztus 5. a #NationalUnderwearDay, azaz a nemzetközi fehérnemű nap. Bizony, már mindennek van napja, hát pont a fehérneműnek ne lenne? Eme jeles nap alkalmából pedig Palvin Barbia Victoria's Secret angyalaként mi mással ünnepelhetett volna, ha nem egy dögös fehérneműs fotóval?

A modell a poszt szerint az egész napot ebben a szexis fehérneműben töltötte, és bár azt nem tudhatjuk, hogy ez tényleg igaz-e, de az biztos, hogy ezzel a képpel Palvin Barbi sokak napját bearanyozta.

A nemzetközi fehérnemű nap egyébként a tiszta fehérnemű viselésének fontosságára hivatott felhívni a figyelmet, valamint arra, hogy ezek az intim darabok nem csak egy szükségszerűek a szekrényedben, hiszen ezer változatban kaphatók, így akár egy kiegészítőként lehet rájuk tekinteni, amik ráadásul bizonyítottan nagyobb magabiztosságot adnak. Egy felmérésből az is kiderült, hogy átlagosan egy nő szekrényében 20 pár basic fehérnemű található meg a hétköznapokra, és 14 a különleges alkalmakra. Ugyanakkor a nők között a trendek is nagyot változtak, míg korábban a kényelem másodlagos volt, mostanra mindenki a szexis, ugyanakkor komfort viseletnek számító darabokat keresni, pont olyasmit, amit Barbi is visel.

