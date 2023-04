Palvin Barbi megmutatta, hogy egy szál fehérneműben is lehet elegáns: teljesen átlátszó ruhában bulizott szerelmével

Ám egy paparazzi TikTok videójában Barbi ezt érthetően tagadta. Ha jegyességről nincs is szó, a szerelmük töretlen és az évek múlásával erősebb és erősebb lett. Ezt a róluk készült lesifotókon és a vörös szőnyeges eseményeken is látni rajtuk.

Legutóbb New Yorkban kapták lencsevégre a sztárpárt, akik tiszteletüket tették a Hennessy X.O’s X.O Lab VIP nyitóestjén. Dylan egy piros, fekete-fehér csíkos öltönyt választott a különleges eseményre, amelyhez egy fehér pólót is viselt, míg csodaszép párja, Palvin Barbi egy ujjatlan és átlátszó anyagból készült fekete és rózsaszín mintás ruhában volt, amelyet Tiffany & Co. ékszerekkel egészített ki.

Dylan és Barbi Hollywood egyik legnépszerűbb párja, ugyanis nemcsak szépek együtt, de kapcsolatuk kezdete óta harmonikus, botrányoktól mentes életet élnek. Arról nem beszélve, hogy az ízlésük is nagyon hasonló, így minden alkalommal hibátlanul mutatnak egymás mellett bármilyen eseményre is hivatalosak.

Barbi egyébként hamarosan komoly színésznőként fog debütálni, mégpedig a Serpentine című horrorfilmben, amelyben egy félig kígyó, félig ember karakter bőrében láthatjuk.

