Sorra esnek teherbe meddő nők az Ozempic-től: 6 sztár, aki a szer miatt fogyhatott le

Fontos tudni, hogy hazánkban kizárólag a kettes típusú cukorbetegség kezelésére használják az Ozempic nevű gyógyszert. Ezzel ellentétben az USA-ban bárki hozzájuthat az injekcióhoz, sőt az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatósága (FDA) elfogadta étvágycsökkentő szernek is. Ugyanis hatása folytán lassítja a gyomor ürülését, illetve a központi idegrendszeren keresztül csökkenti az éhségérzetet. Hatásának köszönhetően annak, aki cukorbetegséggel küzd, sokkal könnyebb betartania a diétát. Persze fontos megjegyezni, hogy valójában nem az Ozempictől fogy az illető, hanem attól, hogy a szer hatására kevesebbet eszik.

Azonban a szakemberek úgy vélik, hogy az adott gyógyszer nem egy csodaszer, használata pedig nem ajánlott, csak orvosi utasításra. Ugyanis a mellékhatásai közé tartozik: a vese károsodása, a hasnyálmirigy-gyulladás, illetve az állatkísérletek alapján akár pajzsmirigy-daganatot is okozhat.

Csoda vagy felelőtlenség?

Tény, hogy az adott injekció a fogyásra meglehetősen kedvező hatással van, azonban egy nem várt következményről is beszámoltak a Reddit-felhasználók, ugyanis csak úgy sorjáztak a váratlan gyermekáldásról szóló fantasztikus történetek. Olyanok is teherbe estek, akik fogamzásgátlót szedtek, vagy éppen évek óta próbálkoztak, sőt, olyan esetek is voltak, ahol a kor miatt már abszolút nem tartották esélyesnek a gyermekáldást.

A szakemberek szerint ennek oka az, hogy már kisebb mértékű fogyás is képes helyreállítani az ovulációt, növelni a teherbeesés valószínűségét. Ugyanis a zsírsejtek ösztrogént termelnek, ez pedig negatív hatással van a termékenységre. Persze, továbbra is fennáll a kérdés, hogy fogamzásgátló tabletta szedése közben, hogy eshettek teherbe az érintettek. A válasz egyébként nem is olyan bonyolult, ugyanis mint említettük, az Ozempic egyik hatása, hogy lassítja az emésztést, így elképzelhető, hogy a fogamzásgátlók hatóanyaga sem szívódik fel, hatékonysága pedig ennek tekintetében csökken.

Az igazi probléma az, hogy bármennyire csodálatos dolog az, hogy rengeteg olyan nő is teherbe esett, akik az eddigiekben nem tudtak, mégis nem lehet amellett elmenni, hogy jelenleg nem tudjuk, hogy ez milyen hatással lesz azokra a gyermekekre, akik már magzatként az Ozempic hatásának voltak kitéve. Szerencsére az eddigi vizsgálatok, illetve a már megszületett Ozempic-babák sem mutattak közvetlen egészségkárosodást, azonban tény, hogy ez egy új helyzet, amely számos nem várt problémát vet fel. Például azt, hogy ha a teherbeesési, meddőségi problémákkal küzdő hölgyek is megrohamozzák az adott injekciókat, akkor még drasztikusabb lesz a hiány, pedig ez a cukorbetegenek létszükséglet.

Azonban nagyon fontos kiemelni, hogy határozottan nem ajánlják terhesség alatt a szer használatát, illetve itthon továbbra is kizárólag orvos írhatja fel az injekciót.

Rengeteg sztár fogyott le a cukorbetegeknek készült injekció segítségével

Érdekesség, hogy az Ozempic rengeteg sztár drasztikus fogyásáért is felelős. Sokaknál pedig ez ki is verte a biztosítékot. Nem véletlen, hogy TikTokon az #ozempic hastag már jóval több mint száz milliós megtekintésnél jár. A probléma pedig az, hogy azon hírességek, akik ezzel a módszerek éltek, az esetek jelentős százalékában nem vállalják be azt, hogy tulajdonképpen nulla erőfeszítéssel fogytak le, hanem azt hazudják, hogy komoly életmódváltás áll a háttérben.

Arról nem is beszélve, hogy akkora lett a gyógyszer iránti kereslet, hogy hiánycikké vált, ami viszont a valódi betegek életét veszélyezteti. Ez rettentő súlyos probléma. Ezentúl szintén elképesztően fontos, hogy a már fent említett súlyos mellékhatások miatt továbbra sem ajánlják a használatát. De nézzük is, mely külföldi sztárok fogyhattak ezzel a csodaszerrel.

Íme azok a sztárok, akik vélhetően az Ozempic segítségével fogytak le!

