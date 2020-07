Otthonülés inspirálta kapszulakollekcióval jött ki a Printa

A kimozdulást hónapokig az jelentette, hogy megittunk egy teát a teraszon vagy a gangon, pepecseltünk a növényeink között a balkonon vagy a kertben. Az idei tavaszon sokkal többet kertészkedtünk, ültettünk, mint valaha. Sokan először fogtunk kenyérsütésbe vagy megfőztük az első levesünket. Ezzel a kollekcióval, ezt az újra felfedezést szeretnénk megünnepelni, és megadni otthonunknak és kertünknek mindazt a figyelmet és törődést, amit megérdemelnek.

A mintákat és a színeket a föld és a fűszernövények inspirálták. A rozmaringot, a zsályát, a bazsalikomot, a mentát és a kakukkfüvet elnagyolt, majdnem absztrakt vonalas rajzokban fedezhetjük fel grafikákon, párnahuzatokon, ruhákon. A konyhában a len tányéralátétek, a szalvéták és a waffle konyharuhák egészítik ki a terítéket, főzés közben pedig a pamut/len rozmaring mintás kötény teremti meg a hangulatot. A pamut waffle anyagból nagyméretű plédek is készültek melyek fürdőlepedőként, ágytakaróként vagy kirándulós plédként is funkcionálhatnak. A zero waste elkötelezett híveinek a gyönyörű mintájú nagy méretű tiszta len shoppereinket ajánljuk.

A kert és a szabad levegő szerelmeseinek terveztük a kerti zsebes övet és az erős nagy karimás juta pamut kalapot. Ezeket a darabokat a Plant lady és „HERBS” graffiti mintás biopamut póló teszi teljessé.

Ruháink eddig is a kényelemről voltak híresek, most vásárlóink kedvenceit új színben és “HERBS” mintával felfrissítve készítettük el. A minta nélküli darabokat is szintén a természet, otthon ihlette, ezek HERBS Pure néven találhatóak a webshopban és az üzletünkben.