Az 5 leggyakoribb hiba, amit elkövethetsz az otthoni jógázás közben

A jóga népszerűsége töretlen: egyre többen ismerkednek az évezredes hagyománnyal, amely segíthet a modern életvitel okozta stressz és ülő életmód problémáit is orvosolni. A COVID-19 miatt kialakult karanténhelyzetben még inkább megnőtt az otthoni jógagyakorlók tábora. Ez persze számtalan előnyt kínál: rugalmas időbeosztással, a saját kuckónkban, sokkal intimebben gyakorolhatunk.

Online jógaoktatóként a következő gyakori hibákkal találkozom.

1. Azt gondoljuk, hogy nincs időnk/helyünk otthon jógázni

A jógastúdiók változatos órarendje és megnyugtató, illatos, tágas termei mellett könnyen azt hihetjük, hogy mi nem tudjuk ezeket a körülményeket megteremteni a saját otthonunkban. Pedig a jóga gyakorláshoz mindössze annyi hely szükséges, hogy kényelmesen elférj akkor is, ha szélesen nyújtózkodsz. Néhány apró dekorációval, párologtatóval, gyertyafénnyel bárhol kedves helyszínt varázsolhatunk. Akkor sem szabad meghátrálni, ha nincs egy teljes óránk a gyakorlásra, hiszen már rövidebb, 15-35 perces gyakorlásokkal is érezhetjük a jóga áldásos hatásait.

2. Nem tesszük a telefonunkat ‘Ne zavarj’ üzemmódba

Természetes, hogy ma már az okostelefonunkon keresztül is követhetjük az online jóga órákat, ugyanakkor nagyon fontos, hogy ne zavarja meg a gyakorlásunkat egy bejövő hívás vagy felbukkanó értesítés.

3. Éhesen vagy teli hassal gyakorlunk

A jóga hagyományai szerint üres gyomorral, reggel érdemes gyakorolni, azért, hogy legoptimálisabban induljanak be a test méregtelenítő folyamatai. Azonban a reggeli gyakorlás sokunk számára nem megvalósítható, és ha ébredés után pár órával később jutunk csak a jógaszőnyegre, könnyen lehet, hogy éhesen, alacsony vércukor szinttel nem tudunk koncentrálni. Ilyenkor érdemes egy könnyű, energiát adó reggelivel kezdeni a napot, amit meg tud emészteni a szervezetünk, mire megkezdjük a gyakorlást. Ha délután vagy este gyakorlunk, várjunk 2-3 órát a nehezebb főétkezések után ahhoz, hogy a gyakorlás során kényelmesen érezzük magunkat. Soha ne gyakoroljunk teli hassal, mert így egyes jógapózok hányingert, rosszullétet is okozhatnak.

4. Túl komolyan vesszük magunkat

A jógapózok precíz kivitelezése teljes odafigyelést igényel ezért természetes, hogyha nagyon koncentrálttá, már-már szigorúvá válik az arckifejezésünk. Azonban ne felejtsük el, hogy ez csak jóga: lazítsuk az arc izmait és egy könnyed mosoly mindig megengedett. Különösen fontos, hogy az apró remegéseket, elbillenéseket is lazán, jó humorral kezeljük. Különben is, az otthoni jógázás egyik legnagyobb előnye, hogy bármi megengedett: akár pizsamában is gyakorolhatsz.

5. Kihagyjuk a relaxációt

Ha csak egy rövidebb gyakorlásra jut időnk, akkor könnyen előfordulhat, hogy átugorjuk a levezető relaxáló ászanákat. Viszont ezek a pihenőpózok (különösen a savasana - hulla póz) létfontosságúak ahhoz, hogy megnyugodjon az idegrendszerünk, és fel tudjuk dolgozni érzelmi és fizikai síkon mindazt, ami egy gyakorlás során történt testben-elmében-lélekben.

