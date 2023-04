„Otthagytam a jól fizető állásom, mert újra minden nap be kellett volna járnom az irodába”

Amikor 2020-ban kitört a Covid-19 járvány, a világ szinte egyszerre állt le, sok munkahely megszűnt, a szerencsésebbek pedig megtarthatták az állásukat, ha otthonról is tudták folytatni a munkájukat. Mindez magával hozta azt, hogy a távmunka legalább annyira természetes dologgá vált, mint az, hogy a járvány előtt minden nap bejártunk a munkahelyünkre. Sokan ma már kritériumként fogalmazzák meg munkakeresésnél azt, hogy lehessen otthonról is dolgozni, a munkahelyek is felismerték a hibrid munkavégzésben rejlő lehetőségeket és megengedik a munkavállalóiknak, hogy bizonyos napokon home office-ban melózhassanak.

Vannak azonban olyan cégek is, amik visszatértek az eredeti felálláshoz és nem tolerálják tovább az otthoni munkát. Ezzel kapcsolatban osztott meg egy sztorit az Insider magazinnak egy olvasó: az 53 éves Felicia adminisztrátorként dolgozott Arizonában és elmondása szerint nagyon szép fizetést is kapott mindezért. Viszont a cég, ahol melózott, úgy döntött, hogy visszaállítja az irodai napokat, így Felicitának a korábbi három nap home office lehetősége megszűnt.

A nő legnagyobb problémája természetesen nem azzal volt, hogy újra be kell járni, hanem azzal, hogy otthon sokkal hatékonyabban tudta végezni a munkáját, a benti zavaró környezet miatt viszont sokkal nehezebb lett minden:

„Hazamentem és még 4 órát dolgoztam utána, mert nem tudtam elvégezni a munkámat” - mesélte a nő, aki egy hónapig tartott ki az új munkarend beiktatása után, mielőtt felmondott.

„Pontosan tudom, mit kell tennem. Nem kell az irodában ülnöm ahhoz, hogy elvégezzem a munkámat. Épp ezért otthagytam a jól fizető állásomat, hogy olyan pozíciót keressek, ahol hibrid opciót találok, hogy újra egyensúlyba kerülhessen a magánéletem” - tette hozzá.

Mint kiderült, nem Felicia az egyetlen, aki így döntött a régi munkahelyén, többen is felmondtak. Hogy ez hogyan érintette a céget, az nem derül ki a beszámolóból, mindenesetre Felicia elmondása szerint neki épp elég a kevesebb fizetés is, ha annyi munkát kap, amit 8 óra alatt meg tud csinálni és nem kell a bejáráson sem idegeskednie minden egyes nap.

Ti minden nap bejársz a munkahelyedre? Naná! Nem, hibrid formában dolgozom. Minden nap home office-ban dolgozom. Megosztom az eredményt

És ezt olvastad már?

Galéria / 10 kép 10 költségcsökkentő tipp (nem csak) home officeban dolgozóknak Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Forrás