Lelepleződött a titok: Eredetileg őt szánták Diana helyett Károly hercegnek

Több mint 20 éve már annak, hogy Diana hercegné elhunyt, ám a mai napig esnek ki csontvázak a királyi család szekrényéből Károly herceggel való házasságával kapcsolatban. Az már régóta ismert tény, hogy a szívek hercegnője és a trónörökös kapcsolata koránt sem volt felhőtlen, ahogy Kamilla és Diana rivalizálásról is már számtalan részletre derült fény, arról viszont csak kevesen tudnak, hogy Károly herceg életében egy harmadik nő is kitüntetett szerepet játszott, sőt, annak idején Károly fel is tette neki a nagy kérdést.

Mindez ráadásul nagyjából fél évvel azelőtt volt, hogy a herceg megkérte Diana kezét. A szóban forgó hölgy egyébként Amanda Knatchbull, aki Dianához hasonlóan szintén előkelő családból származott, így alkalmas lett volna arra, hogy egy jövőbeli király kedvese legyen.

forrás: GettyImages

Amandat egyébként Károly nagybátyja, és nem mellesleg a lány nagypapája, Lord Mountbatten nézte ki Károlynak, rá egyébként afféle mentorként tekintett a herceg. Lord Mountbatten mindent bevetett, hogy a fiatalok egymásba szeressenek, Károly és Amanda 1974 és 1979 között gyakran találkoztak is egymással.

Amandát lenyűgözte a herceg energiája, lelkesedése, humora, kedvessége és szerénysége. Olyan lány volt, akinek az értékei és érdeklődése megegyezett a trón várományosával.

Így emlékezett vissza kapcsolatukra Howard Hodgson, aki Károly életéről adott ki könyvet. De akkor vajon miért mondott nemet Amanda a lánykérésre? Howard szerint Amanda nagyon tartott a királyi család felé való elköteleződéstől, a világ egyik legrosszabb munkájaként képzelte el Károly melletti életet, ezért végül úgy döntött, kikosarazza a herceget. Hát így került a képbe aztán Diana, a többi pedig már történelem...

