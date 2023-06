Az 5 legnagyobb női libidógyilkos

Hetedik alkalommal is összegyűltek az online világ legnagyobb hatású csillagai a JOY Social Media Award gáláján. A közönség és a szakmai zsűri döntésének köszönhetően a díjazottak közt szerepel többek közt Erős Antónia és Szellő István párosa, Tóth Andi, Lakatos Levente, Szabados Ági, és Sydney van den Bosch is. Idén először #TikTokTanár kategória is szerepelt a kiírásban – itt Marik Laura győzelmét szavazták meg a netezők.