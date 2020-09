4+1 bakancs, ami nem hiányozhat ősszel a szekrényedből

Chunky bakancs

A chunky sneakerek után jöhetnek a chunky bakancsok is! Télen a magas sarok nem a legkényelmesebb választás, pláne egy jeges járdán, de ez a bakancs segít, hogy így se kelljen lemondanod a plusz centikről. Ráadásul kényelmes, és biztosan nem ázik be a hóesés alatt sem.

Púder árnyalatok

Általában legtöbben a fekete bakancsokat veszik le a polcról, mert kevésbé látszik rajtuk a sár, és bármilyen ruhához jól illenek. De egy ideje már egyre nagyobb teret hódítanak a púder árnyalatok, így a halvány pink, világos barna, sőt, a fehér is. 2020 őszén pedig még nagyobb sikert jósolnak nekik!

Hosszú szárú bakancs

Ne csak a bokáig érő bakancsokban gondolkozz idén; helyettük (vagy inkább mellettük) próbáld ki a hosszabb szárú, akár vádliig érő darabokat! Ezek a téli szezonban kiválthatják a csizmákat, kellő meleget biztosítanak, ráadásul egészen újszerű stílussal ruházzák fel a megjelenésedet.

Izgalmas díszítés

Az egyszerű, díszektől mentes bakancsok mellett egyre inkább feltörnek a gyöngyökkel, kis láncokkal, színes mintával feldobott lábbelik is. Ezek egy kis izgalmat csempésznek a klasszikus őszi szettek közé, ezért nem csoda, hogy a sztárok is szívesen viselik őket. Mindenképpen szerezz be magadnak idén ősszel egy kicsit egyedibb és feltűnőbb bakancsot is!

+1. Túrabakancs

Ha télen is szívesen járod a természetet, a túrabakancs elengedhetetlen része lesz a kirándulásoknak. Fontos, hogy vízálló, merevebb talpú, kellően bundás cipőt válassz, ami biztosan nem töri fel a lábadat, és felfázni sem fogsz benne!

