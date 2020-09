Őszi futótippek, amiket mindenkinek érdemes megfogadnia, aki futócipőt húz

Hiába marad néhány napig, jobb esetben hétig a jó idő, a reggelek és az esték bizony egyre csípősebbek, a futáshoz viszont nagyon is ideálisak. Az ősz általában változást hoz magával, ez idén sincs másként, sőt, talán most nagyobb szükség van a mozgásra, a gőz kieresztésére, mint bármikor. Használhatod ezt az időszakot a stresszoldásra, a nyáron felszaladt kilók leadására, vagy arra, hogy a 2021-es versenyekre megkezded a felkészülést.

A lényeg, hogy az őszi futásoknál kevés csodásabb dolog létezik, most adunk is hozzájuk pár hasznos tippet!

Szakadj el a megszokottól!

Van egy-két futóútvonalad, ahol magabiztosan mozogsz, ismered minden pontját, nem érhet meglepetés, sem túlságosan nagy erőfeszítést nem kell tenned azért, hogy teljesítsd? Az ősz remek alkalom új helyek felfedezésére, és érdemes is belevágnod! Nincs szebb az őszi természetnél, az évszak illatainál, ezt pedig akkor fogod igazán megérteni, ha a megszokott helyett keresel egy új helszínt: egy parkot, egy tópartot, hétvégén egy közeli erdőt, ahol eddig nem kísérleteztél edzéssel. Tedd meg most, hiszen a csodás látvány is sokat tesz hozzá a futás élvezetéhez!

