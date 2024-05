A tökéletes nyári kinézet titka: összeszedtük a szezon legjobb felsőit, amikkel nem lehet mellélőni

Végre beköszöntött a jó idő, ami természetesen azt jelenti, hogy mostantól már TÉNYLEG nem léphetünk ki a házból fényvédő nélkül, és egy időre a szekrényünk mélyére pakolhatjuk a csizmákat, a kabátokat, illetve a pulóvereket is. Ha idén szeretnéd felfrissíteni a gardróbodat a nyárra, akkor érdemes olyan felsőket választanod, amiket könnyedén kombinálhatsz akár egy sorttal, de egy nadrággal is, ráadásul időtálló darabok, szóval évekkel később is bátran felkaphatod őket.

Mivel a kínálat óriási, segítettünk neked egy kicsit, és összegyűjtöttük neked azokat a modelleket, amelyekkel tényleg nem hibázhatsz. Sőt minden alkalomra találsz köztük megfelelőt – legyen szó randiról, fesztiválozásról, egy találkozóról a legjobb barátnőiddel vagy egy meetingről az irodában. Ezek egyébként olyan alapdarabok, amelyekből könnyedén összeállíthatod a kapszulagardróbodat a nyári szezonra - ami fenntarthatóbbá teszi a ruhatáradat.

Összeszedtük a szezon legjobb felsőit, amikkel nem lehet mellélőni, és amelyeket a hamarosan érkező JOY-napok alatt kedvezményesen szeretsz be! A kuponokat a JOY magazin nyári lapszámában, a Joynapok.hu oldalon és a JOY megújult applikációjában találod meg!

EDITED rövid body 'Daliah'

Fesztiválra indulsz a barátnőiddel, és olyan szettet keresel, amiben túléled a kánikulát is? Akkor meg is találtad, mert ez a body éppen ilyen!

ONLY póló

Végre randira hívott a pasi, akit ezer éve kiszúrtál magadnak? A tengerész stílus sosem megy ki a divatból, ráadásul egyszerre letisztult és bájos.

Bella Hadid x ABOUT YOU póló 'Lea'

Be kell szaladnod az irodába egy meetingre? Ez a póló tökéletes választás az alkalomra!

Daahls by Emma Roberts exclusively for ABOUT YOU top 'Amalia'

Alig vártad a nyári estéket, hogy egy fröccs mellett órákig beszélgethess a barátnőiddel a szabadban? Ebben a topban megteheted!

ADIDAS ORIGINALS póló '3-Streifen'

A sportolásról persze a hőségben sem kell lemondani, ebben a pólóban például simán bírod majd a tempót a melegben is.