Megvan a hangulata annak is, amikor egy hosszú hét után végre bekuckózol a tévé elé egy nagy adag popcornnal a kezedben megnézed a kedvenc filmedet, de mindez mégsem hasonlítható a valódi moziélményhez. A filmek szerelmesei tudják, a popcorn a moziban a legfinomabb, a vászon ott a legnagyobb és a székek is ott a legkényelmesebbek – egyszerűen minden tökéletes ahhoz, hogy szuper élményben legyen részed. Léteznek azonban olyanok is, akik fittyet hánynak az etikettre és nem érdekli őket, hogy a moziterem nem arra van, hogy ott vacsorázzanak meg, esetleg ott fogyasszák el a kisboltban vásárolt görögdinnyét. Pedig ezzel nemcsak szabályt szegnek, de kellemetlen helyzetbe hozhatnak vele másokat is. Ennek ellenére van, akik szerint ez poén és érdemes néha ezt-azt becsempészni a mozitermekbe. A BuzzFeed szedte össze nemrég azt a listát, ami a legőrültebb, legbizarrabb becsempészett dolgokat tartalmazza. Íme:

Egy egész görögdinnye, amit ketten megfeleztek.

Egy nagy baguette, amit néhány barát szétosztott maga között.

Egy egész sajttorta.

Egy tál spagetti.

Egy doboz csokis tej.

Maradék hálaadásról egy edényben.

Egy tepsi fahéjas tekercs.

Egy adag gabonapehely tejjel.

Egy adag guacamole.

5 fogásos menüsor.

Jégkrém.

Oreo kekszek.

Csirke szárnyak.

Sushi.

Töltött burgonya.

Burrito.

Cupcake, aminek tetejére épp a sötét moziteremben került rá a krém.

forrás: Getty Images/Klaus Vedfelt

