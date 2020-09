Országos Iskolakert-fejlesztési Program: úton egy környezettudatos generáció felé

Bár az iskolakertek hagyománya régre nyúlik vissza, az elmúlt évtizedekben a rohamos modernizációval nemcsak a természeti munka vesztett a megbecsüléséből, de megfelelő eszközök valamint tananyag híján a tanintézmények sem tudták megfelelően kiaknázni az iskolakertekben rejlő lehetőséget. Ezen szeretne változtatni az Agrárminisztérium támogatásával elindított Országos Iskolakert-fejlesztési Program, amely kézzelfogható, gyakorlati tapasztalatot szeretne nyújtani a tanulóknak a szabadban végzett munkáról, az értékek előállításáról és annak védelméről. A program nem titkolt célja, hogy az iskolából kilépve a természeti környezet szépségeire nyitott, azokra vigyázó, felelős, környezettudatos generációk nőjenek majd fel.

Az Országos Iskolakert-fejlesztési Program eddigi három ütemében összesen 167 intézmény vesz részt, és legalább 20 000 gyermek érintett a programban. A program első részeként az Agrárminisztérium, az Iskolakertekért Alapítvány, a Váci Egyházmegyei Karitász és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara még 2019 januárjában indította útjára az Iskolakerti Alapozó Alprogram I. ütemét. Már az indulást is rendkívül nagy érdeklődés kísérte, 334 pályázóval ugyanis majdnem hétszeres volt a túljelentkezés. A pályázatok elbírálása után végül 50 db új iskolakert jöhetett létre országszerte, illetve bővítették, fejlesztették a már meglévő kerteket is. A felhívás nagy sikerére tekintettel a program 2019 őszén folytatódott a II. ütemmel, és az első körben kimaradt pályázók közül újabb 17 iskola kapott támogatást.

Az országosan meghirdetett program III. üteme pedig 2020 februárjában indult el annyi változtatással, hogy idén már óvodák is csatlakozhattak a kezdeményezéshez, az együttműködő szervezetek köre pedig kiegészült a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvánnyal. De szintén az idei év újdonsága, hogy pilot programként egy meglévő iskolakert terápiás elemekkel történő átalakítására is sor kerül egy Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben. Az Áder János köztársasági elnök által alapított szervezet korábban már saját óvoda-kert programot bonyolított, amelynek tapasztalataival, illetve ezen felüli anyagi támogatással, most az Országos Iskolakert-fejlesztési Program sikeréhez is hozzájárulnak.

A program III. üteme iránt ismét óriási volt az érdeklődés, mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy a három hétig tartó pályázati szakasz alatt idén is több mint négyszeres volt a túljelentkezés. Végül 50 iskola (általános iskola, középiskola, gyógypedagógiai intézmények) és 50 óvoda nyert a pályázaton, ami azt jelenti, hogy ebben az évben 100 új intézményben valósulhat meg az iskolakert létrehozása és fejlesztése.

Mit ad az Iskolakert-fejlesztési Program az intézményeknek?

A program minden intézmény számára biztosítja a „hardvert”: az elinduláshoz szükséges fizikai feltételeket és „szoftvert”: a szakmai felkészítést is – az intézményeknek gyakorlatilag csak a területet kell biztosítaniuk, na meg persze a tudásra szomjazó gyerekeket. A program minden iskolába eljuttatja a kertműveléshez szükséges eszközöket, de akkreditált pedagógusképzést is kínál a tanároknak és óvodapedagógusoknak, sőt a minden szempontból optimális, az intézmény céljaihoz és működéséhez szabott kertek kialakítása érdekében gyakorlott kertvezetők és biokertészek helyszíni tanácsadással is segítik az intézményeket.

Mit profitálhatnak az iskolakertből a gyerekek?

Az iskolakertek segítségével a gyerekeknek már nemcsak elméleti síkon lesz lehetőségük megismerni az őket körülvevő környezetet, hanem saját maguk is átélhetik és részt vehetnek a legfontosabb természeti folyamatokban. Belekóstolhatnak a kerti munkákba és megtapasztalják azt az örömöt, amit a saját maguk által termelt zöldségek és gyümölcsök elfogyasztása tud nyújtani. A növények termesztése, gondozása mellett az állatvilággal is közelebbi kapcsolatba kerülhetnek: madáretetőket készíthetnek, vagy éppen megfigyelhetik, miként lesz egy bebábozódott hernyóból pillangó.

Az Iskolakert-fejlesztési Program segítségével élő kapcsolat jön létre a tanulók és a környezeti elemek, a kert képviselte földi élet, valamint a mindennapi táplálék között. A kertészkedés türelemre, új életszemléletre, felelősségvállalásra tanítja a gyerekeket, fenntarthatóságra neveli őket és felkelti az igényüket az egészséges élelmiszerek iránt. Mindezen túl a sajátos nevelési igényű gyerekek számára az iskolakerti tevékenységek speciális fejlesztési és terápiás jelleggel is bírnak.