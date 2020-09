Orlando Bloom anyák napi köszöntése mindenki szemébe könnyeket csalt

Orlando Bloom pedig az elképzeltnél is jobban várja a baba érkezését, aki kisfia után végre azt is megtapasztalhatja, hogy milyen lesz lányos apának lenni. Hiába a karantén és a koronavírus a színésszel madarat lehet fogatni. Amerikában tegnap ünnepelték az anyák napját, ennek alkalmából pedig megosztott egy videót arról a pillanatról, amikor megtudta, hogy menyasszonya, kislányt hord a szíve alatt.

A jóképű színész már nagyon régóta álmodott erről a napról, amelyet úgy döntött, hogy a rajongókkal is megoszt. A kép alá azt írta, hogy boldog anyák napját kíván a világon élő összes édesanyának és párjának is, aki nemrég egy interjúban azt nyilatkozta, hogy alig várja, hogy ő is az anyák táborába tartozzon és végre kislánya körül forogjon az élete.

A 35 éves énekesnő már számolja vissza a napokat, főleg, hogy egyre többször vannak hangulatingadozásai a hormonok miatt. A vele készült interjúban elárulta, hogy szinte bármin képes elsírni magát, ha épp rossz napja van. De azért azt is hozzátette, hogy ez élete legszebb időszaka és semmire sem cserélné el.

