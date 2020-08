A koronavírusnak köszönhetően létrejött kijárási korlátozás alatt is megismerhetjük Magyarország rejtett szépségeit, mint például a "Magyar Versailles"-nak is nevezett fertődi Esterházy-kastélyt. Weboldalukon és közösségi felületein rengeteg információt szívhatunk magunkba a kastély akkori és mostani életéről.

Tudtad? A Fertődön található barokk stílusú épületegyüttes egyedülálló építészi jelenség Magyarországon. Nem is gondolnánk, de eleinte csak egy egyszerűbb vadászkastélyként működött, míg Esterházy (Fényes) Miklós megbízásából főúri pompájú kastéllyá építették át 1762-ben. A 18. század végén Magyarország fő kultuális központjai közé tartozott az itt lakó művészetpártoló Esterházy hercegeknek köszönhetően, fénykora 1768-1790 közé tehető. A kastélyban az állam a mai napig fenntart egy lakosztályt az Esterházy család részére, ezalatt most Esterházy Antalt értve.

forrás: Getty Images A Nemzeti Kastélyprogramnak köszönhetően a kastély több területe is megújulhatott.

Mivel a programok sajnos itt is elmaradnak, a koncertekről és a kastélylátogatásról mindenkinek le kell mondani. Akinek ez tervben volt mostanában, mindenképpen napolja el a későbbre, de addig is a kastély facebook oldalán igyekeznek fenntartani az érdeklődésünket. Különleges információkat tudhatunk meg a múzeum gyűjteményéről, és online idegenvezetést is tartanak, amiben bemutatnak nekünk több termet is körpanorámás felvétellel. A kastély munkatársai az interneten keresztül próbálják csökkenteni bezártságérzetünket a posztjaikban Haydn-vonósnégyes-muzsikával, kiállítási élménnyel, a kastélypark tavaszi fényeivel és a dísztermek szépségeivel.

És egy kis nyugatató muzsika a Haydn-teremből:

Ha pedig a fantáziádban merülnél el, a galériánkban található könyvekkel biztosan nem fogsz mellélőni!

