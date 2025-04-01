Promóciók
4 csillagjegy, akinek április 1-jén véget ér egy 15 éves átok: új, boldog fejezet kezdődik az életükben
Egy betörő felfedte: ez a legnagyobb trükk, amivel távol tarthatod a betörőket a házadtól
Egy volt betörő elárulta: van pár trükk, amivel távol tarthatod a betörőket a házadtól. Nem drága kütyü vagy titkos zár, a legegyszerűbb dolgok teszik a tolvajok szemében a legtöbb házat „túl nehézzé”.
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Életmód
Egy fiatal nő vallomása: „A rák tett engem a saját életem főszereplőjévé”
Szépség
Összeszedtük az ősz legjobb sminktermékeit: a szakértők szerint kihagyhatatlanok
Életmód
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
Életmód
Nem csak port szív, hanem stresszt is: így szabadítottam fel rengeteg időt takarítás közben
Sztárok
Hollywoodi sztárok, akik legyőzték a mellrákot - és nem féltek beszélni róla
Életmód
Pár perc önvizsgálat életet menthet: így előzheted meg a mellrákot
Napi horoszkóp október 23.: a Kosok kettesben lehetnek a szerelmükkel végre, a Skorpiók félreismernek valakit
A hosszú hétvége első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
7 sztárpár, akiknek egy forgatás tette tönkre az életét
Ők azok, akik csak dolgozni mentek egy forgatásra, majd annyira egymásba bonyolódtak a kollégájukkal, hogy ez egy kapcsolat végét jelentette. És elég sok másétis.
4 bakancs, amiből legalább egynek a te gardróbodban is ott a helye
Fedezd fel az idei szezon legtrendibb bakancsait!
Napi horoszkóp október 22.: az Oroszlánok sodródnak az eseményekkel, a Mérlegeknek fontos kérdésben kell dűlőre jutniuk
A hosszú hétvége küszöbén, mielőtt átadnád magad a négy napos semmittevésnek, előtte mindenképp érdemes elolvasnod a szerdai horoszkópot is, hiszen a csillagok mára is számos izgalmat tartogatnak az egyes jegyek szülöttei számára!
Az asztrológia szerint április elseje igen nagy spirituális energiával bír. Akik eddig ugyanis azt érezték, hogy semmi sem sikerül vagy egyszerűen stagnálnak az életükben, most készüljenek, hiszen egy minden eddiginél csodásabb korszak köszönt az életükbe április beköszöntével.
Sokan érezhették azt, hogy ehhez köze volt egy átoknak, amely közel 15 éven át mételyezte az életüket, ezzel lehetőségektől, pénztől és új kapcsolatoktól megfosztva őket. Ha azonban most figyelnek az égi jelekre, és azon lesznek, hogy tanuljanak a hibáikból, akkor csodálatos új élet veszi kezdetét az esetükben. A következő válogatásban az a négy csillagjegy kapja a főszerepet, akikkel ez mind megtörténhet. Mindössze legyen erősek és nyitottak a világra és a rájuk váró változásokra.
Lássuk!
Promóciók
Gyors út a szebb bőrért: Horváth Éva kedvenc krémje, amelyet a szakértők is ajánlanak
Életmód
Életmód
Elképesztően jó hatással lehet a mentális egészségedre egy hétköznapi program a barátaiddal: és még olcsó is
Életmód
Szépség
Életmód
Életmód
Sztárok
Életmód
Már most mindenki ezeket a táskákat akarja – 2025 őszének kedvencei
Ha igazán naprakész szeretnél lenni, ne hagyd ki 2025 őszének legmenőbb táskáit! A szezon ugyanis tele van különleges darabokkal.
5 őszi gyümölcs, aminek fogyasztásával megelőzheted a szív- és érrendszeri betegségeket
Az ősz a természet egyik legbőkezűbb időszaka, tele ízekkel és vitaminokkal. Néhány szezonális gyümölcs nemcsak finom, hanem a szívednek is igazi támasz: segíthetnek csökkenteni a koleszterinszintet, javítják a vérkeringést és támogatják az erek egészségét.
Ez a 10 állat alussza a leghosszabb téli álmot
Nekik tényleg van idejük kipihenni magukat.
Felejtsd el az egyhetes utazásokra vársz! Ha egy hosszú hétvégére ruccansz ki, fantasztikus hatással lehet a mentális egészségedre!
Nem mindig a mennyiség a lényeg, például a következő kirándulásra szánt napjaidat illetően sem. Minél rövidebb az út, annál maximálisabb a feltöltődés!