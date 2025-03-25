2025. március 25. épp ilyen dátum lesz, különösen négy csillagjegy számára, akik életük egy hosszú, sokszor fájdalmas fejezetét zárhatják le. Egyes asztrológusok szerint ez a nap energetikailag rendkívüli: egy ritka bolygóállás és az újhold közelsége olyan kapukat nyit meg, amelyek 25 éve zárva voltak. Most megtörik az átok, ezzel pedig átveszi a helyét boldogság, a megkönnyebbülés, sőt, a csodák ideje. Ez a nap nem pusztán egy dátum a naptárban, hanem fordulópont. Az átok, amely talán nem is volt mindig tudatos, most megszűnik. Helyére boldogság lép, megkönnyebbülés és remény.

A következő válogatásban azok a csillagjegyek kapják a főszerepet, akikre az átok megtörése után elképesztő csoda vár.

Lássuk, mely jegyekről van szó!

Galéria / 4 kép 4 csillagjegy, akinek március 25-én megtörik egy 25 éves átok: boldogság és csoda vár rájuk Megnézem a galériát

