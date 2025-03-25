Életmód
4 csillagjegy, akinek március 25-én megtörik egy 25 éves átok: boldogság és csoda vár rájuk
Így néz ki most a világ legszebb kislánya: Thylane Blondeau már 24 éves
A lány, akit sokáig Palvin Barbi hasonmásának is hívtak, legutóbb a párizsi divathéten jelent meg.
Életmód
Teszt: Kipróbáltam a legújabb mentes terméket, és végre bűntudat nélkül nassolhatok
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Lakberendezés
Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
Napi horoszkóp október 14.: az Ikrek új kalandra indulnak, a Bakokat nagy öröm érheti
A mai nap is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a keddi horoszkópot!
Soha nem házasodott meg, ezek a férfiak mégis elrabolták Diane Keaton szívét egy kis időre
Diane Keaton Hollywood egyik legkülönösebb és legcsodálatosabb jelensége volt, az nő, aki soha nem félt önmaga lenni.
A rejtett veszély, ami ősszel a lakásodban támad – és lassan az egészségedet is roncsolja
Nemcsak Gilmore Girls-ből áll az ősz sajnos...
A 8 legjobb film Halloween ünnepére, ha jól jönne egy kis borzongás
Ahogy közeledik október vége, egyre többen érzik azt a különös, bizsergető vágyat, hogy elmerüljenek a sötétségben, persze csak biztonságos távolságból, egy pokróc és egy forró tea mögül.
2025. március 25. épp ilyen dátum lesz, különösen négy csillagjegy számára, akik életük egy hosszú, sokszor fájdalmas fejezetét zárhatják le. Egyes asztrológusok szerint ez a nap energetikailag rendkívüli: egy ritka bolygóállás és az újhold közelsége olyan kapukat nyit meg, amelyek 25 éve zárva voltak. Most megtörik az átok, ezzel pedig átveszi a helyét boldogság, a megkönnyebbülés, sőt, a csodák ideje. Ez a nap nem pusztán egy dátum a naptárban, hanem fordulópont. Az átok, amely talán nem is volt mindig tudatos, most megszűnik. Helyére boldogság lép, megkönnyebbülés és remény.
A következő válogatásban azok a csillagjegyek kapják a főszerepet, akikre az átok megtörése után elképesztő csoda vár.
Lássuk, mely jegyekről van szó!
5 vitamin, amit minden modern nőnek érdemes beiktatnia az őszi rutinjába
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben
7 sztár, akinek karrierjét egy másik híresség tette tönkre - Sokszor szándékosan
Az alábbi hírességek közül sokan már sosem tudták visszaépíteni karrierjüket.
7 gyógyszer, amit a szavatossági idő után életveszélyes lehet felhasználni
Ezeket inkább sose szedd be, ha már lejárt a szavatossági idő! Az alábbi folyamatok zajlódnak le ugyanis bennük.
Az idei ősz 5 legdivatosabb csizmája minden képzeletet felülmúl
A 2025-ös csizmatrendek nagyon izgalmasnak ígérkeznek!
Nem kell elnyomnod az édesség utánai vágyat, csak jól kell választanod!
7 lépés, hogy végre elérd álmaid karrierjét: a rugalmasság és a kockázatvállalás elengedhetetlen!
Úgy érzed, a karriered nem abba az irányba halad, amibe szeretnéd? Nem vagy elégedett, és úgy érzed, hogy egyszerűen nem tudsz egyről a kettőre lépni? Az alábbiakban 7 lépést szedtünk össze, amelyek segítenek abban, hogy végre elérd álmaid karrierjét!