4 csillagjegy, akinek március 25-én megtörik egy 25 éves átok: boldogság és csoda vár rájuk

#Ezotéria
#Csillagjegy
#szerencse
#átok
#zodiákus
#március 25
Kamilla
Önismeret, Ezotéria
Utoljára frissült: 2025. március 24. 17:56

Vannak napok, amikor az univerzum ereje szinte kézzel fogható.
Olvasd el ezt is!
Olvasd el ezt is! Heti horoszkóp március 24-30.: az Ikreket misztikus rejtélyek foglalkoztatják, a Szüzek kisebb kalamajkába keverednek

2025. március 25. épp ilyen dátum lesz, különösen négy csillagjegy számára, akik életük egy hosszú, sokszor fájdalmas fejezetét zárhatják le. Egyes asztrológusok szerint ez a nap energetikailag rendkívüli: egy ritka bolygóállás és az újhold közelsége olyan kapukat nyit meg, amelyek 25 éve zárva voltak. Most megtörik az átok, ezzel pedig átveszi a helyét boldogság, a megkönnyebbülés, sőt, a csodák ideje. Ez a nap nem pusztán egy dátum a naptárban, hanem fordulópont. Az átok, amely talán nem is volt mindig tudatos, most megszűnik. Helyére boldogság lép, megkönnyebbülés és remény.

A következő válogatásban azok a csillagjegyek kapják a főszerepet, akikre az átok megtörése után elképesztő csoda vár.

Lássuk, mely jegyekről van szó!

4 csillagjegy, akinek március 25-én megtörik egy 25 éves átok: boldogság és csoda vár rájuk

