Mi a totemállatod születési hónapod szerint? Fedezd fel, mi lakozik benned!

Mit szimbolizálnak a totemállatok?

A totemállatok ezt az ősi, ösztönös kapcsolatot testesítik meg: nem parancsolnak, nem kérkednek, csak emlékeztetnek rá, hogy valahol mélyen mind ugyanabból a természetből vagyunk összegyúrva, és tudunk ösztönösen cselekedni.

Az emberi közösségek ősidők óta az állatok mozgásából, viselkedéséből olvasták ki a saját mintáikat. A farkas például a lojalitást, a kígyó a megújulást, a bagoly pedig a látást jelképezi.

Fontos megérteni, hogy minden hónaphoz egy állat társul, amely a születésünk pillanatához kapcsolódó energiát, viselkedésmintát és tanulnivalót képvisel. Ahhoz pedig, hogy kapcsolni tudjunk ezekkel az energiákkal elég, ha kicsit nyitottabban figyeljük magunkat.

forrás: Pixabay/Pexels

Ebben a rendszerben a természet nem rajtunk kívül álló díszlet, hanem élő szövetséges. Az állat, amely a hónapodhoz tartozik, nem uralni akar, hanem emlékeztetni arra, hogyan tudsz a saját ritmusodban mozogni. Amikor túlfeszítettnek érzed magad, vagy elveszted a belső iránytűdet, talán csak annyit kell tenned, hogy visszanézel a totemedre.

Az alábbiakban eláruljuk, hogy melyik állat a te totemállatod, és ehhez milyen tulajdonságok tartoznak. Mutatjuk is, melyek ezek!

Vajon neked melyik a totemállatod születési hónapod szerint?

Galéria / 12 kép Születési hónapod szerint ez a totemállatod Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Azt is eláruljuk, mely ásvány illik hozzád születési hónapod szerint!

Galéria / 12 kép Ez az ásvány illik hozzád születési hónapod szerint Megnézem a galériát

Az ÉVA Magazin írása.