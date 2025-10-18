Horoszkóp
Melyik ásvány illik hozzád születési hónapod szerint?

2025. október 17. 10:02

Forrás: Anna Tarazevich/Pexels

Melyik ásvány illik hozzád születési hónapod szerint?
Az ember mindig is hitt abban, hogy a természetben ott rejlik valami több: egyfajta finom energia, ami hatással van ránk, ha elég figyelmesen fordulunk felé. Az ásványok és drágakövek évszázadok óta hordoznak jelentést, történetet és hitet. Születési hónapod szerint bizonyos ásványok különleges hatással vannak rád. Vajon neked mi a szerencsehozó ásványod?

Az ásványok gyógyító hatása

A születési hónapokhoz rendelt szerencseásványok hagyománya több ezer éves múltra tekint vissza. Már az ókori Babilonban és Egyiptomban is viseltek olyan köveket, amelyekről úgy hitték, összhangban állnak az adott hónap vagy csillagjegy energiáival. Később a Biblia tizenkét drágaköve, majd a középkori asztrológia alakította a ma ismert listát.

Ezek a kövek szimbolikus kísérők. A szerencseásványok ereje sokak szerint abban rejlik, hogy emlékeztetnek arra, amire épp szükségünk van.

Kép
forrás: Anna Tarazevich/Pexels

Az alábbiakban eláruljuk, hogy születési hónapod szerint milyen ásvány illik hozzád, nézzük is, melyek ezek!

Ez az ásvány illik Hozzád a születési hónapod szerint!

Az alábbiakban pedig eláruljuk, hogy melyik a te születésvirágod születési hónapod szerint?

Az ÉVA Magazin írása.

