Melyik ásvány illik hozzád születési hónapod szerint?

Az ásványok gyógyító hatása

A születési hónapokhoz rendelt szerencseásványok hagyománya több ezer éves múltra tekint vissza. Már az ókori Babilonban és Egyiptomban is viseltek olyan köveket, amelyekről úgy hitték, összhangban állnak az adott hónap vagy csillagjegy energiáival. Később a Biblia tizenkét drágaköve, majd a középkori asztrológia alakította a ma ismert listát.

Ezek a kövek szimbolikus kísérők. A szerencseásványok ereje sokak szerint abban rejlik, hogy emlékeztetnek arra, amire épp szükségünk van.

forrás: Anna Tarazevich/Pexels

Az alábbiakban eláruljuk, hogy születési hónapod szerint milyen ásvány illik hozzád, nézzük is, melyek ezek!

Ez az ásvány illik Hozzád a születési hónapod szerint!

Az alábbiakban pedig eláruljuk, hogy melyik a te születésvirágod születési hónapod szerint?

Az ÉVA Magazin írása.