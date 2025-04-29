Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Önismeret
  3. Ezotéria

A születési dátumodból kiderül, hogy hányszor leszel szerelmes életed során

#Szerelem
#Ezotéria
#születési idő
#születési dátum
#igazi szerelem
Léna
Mutasd a cikkeit

Lelki, párkapcsolati témák és ezotéria jöhet minden mennyiségben!

Önismeret, Ezotéria
Utoljára frissült: 2025. április 28. 09:58

Forrás: Love, Rosie c. film

A születési dátumodból kiderül, hogy hányszor leszel szerelmes életed során
A nap cikke

Napi horoszkóp november 24.: az Ikrek szerencsenapra ébrednek, a Mérlegek az önállóságukat bizonyíthatják

A hét első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!

Szépség

Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának

Ez a készülék körözi az összes többi szőrtelenítő eszközt.

Életmód

Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni

Az inzulinrezisztencia első hallásra ijesztő tud lenni. Sokakban rögtön megszólal a vészcsengő, hogy vége a kenyérnek, t...

Promóciók

A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk

A Pizza Me idén új mérföldkőhöz érkezett: a jól ismert pizzák mellett mostantól különleges, olasz ihletésű tésztákkal is...

Promóciók

Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert

Az airfryer nem véletlenül lett a modern konyhák sztárja: gyors, egészséges és praktikus megoldás, ha finomat ennél, de ...

Promóciók

Egy csillag minden hangulathoz

A mikulásvirág már rég kinőtte a klasszikus „karácsonyfa melletti szobadísz” szerepét! Lágy pasztell, élénk piros színei...
Olvasd el!

4 csillagjegy, akivel varázslatos dolog fog történni a közeljövőben

Vannak időszakok, amikor a világ mintha egészen finom, láthatatlan szálakon keresztül szervezné újra az ember életét.

Olvasd el!

A születési dátumod elárulja, ki voltál előző életedben

Vannak kérdések, amelyek időről időre visszatérnek hozzánk, például az, hogy vajon kik lehettünk korábban? Hordozunk-e magunkban olyan tapasztalatokat, amelyeket nem ebben az életünkben tanultunk meg?

Olvasd el!

10 dolog, ami megcsalásnak számít, és lehet, hogy eddig te is csináltad

Na, szerinted mi fér bele, és mi az, ami már átlép egy határt? És vajon melyiket csináltad eddig te is - akár anélkül, hogy belegondoltál volna?

Olvasd el!

Döbbenetes lista: 12 sztárpár, akik szétmentek 2025-ben

Az biztos, hogy 2025-ben nagyon sok híres páros döntött a különválás mellett.

Olvasd el!

Heti horoszkóp november 24-30.: a Mérlegek szorult helyzetükben számíthatnak valakire, a Nyilasok számára komoly lehetőség kínálkozik

November utolsó hete is bővelkedik izgalmakban, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!

Facebook
Twitter
Pinterest
Vajon egyetlen alkalommal, vagy akár négyszer is? A születési dátumod felfedi!

A születésünk dátuma kőbe vésett időpont, mely nagyon sok téren hatással van ránk. Sokan hisznek abban, hogy a Hold állása, a csillagjegyünk vagy akár a pontos óra és perc mind felfednek titkokat arról, mi vár ránk - vagy épp arról, mi történt velünk egy előző életünk során.

Az elmúlt hetekben több cikket is hoztunk a témában, melyekből kiderült, hányadik életedet élheted most, vagy épp az, hogy korábbi reinkarnációd során milyen szerelmi kapcsolataid voltak. Most pedig azt fedjük fel, hogy ebben az életben hány igaz, nagy, mindent elsöprő szerelemben lesz részed, melyhez csak születésed napja szükséges. Kíváncsi lettél?

Akkor olvass tovább velünk a galériában!

Galéria / 12 kép

A születési dátumodból kiderül, hogy hányszor leszel szerelmes életed során

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Szépség

Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának

Ez a készülék körözi az összes többi szőrtelenítő eszközt.

Életmód

Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni

Az inzulinrezisztencia első hallásra ijesztő tud lenni. Sokakban rögtön megszólal a vészcsengő, hogy vége a kenyérnek, t...

Promóciók

A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk

A Pizza Me idén új mérföldkőhöz érkezett: a jól ismert pizzák mellett mostantól különleges, olasz ihletésű tésztákkal is...

Promóciók

Az egészséges és modern konyha csodafegyvere - így válassz otthonra airfryert

Az airfryer nem véletlenül lett a modern konyhák sztárja: gyors, egészséges és praktikus megoldás, ha finomat ennél, de ...

Promóciók

Egy csillag minden hangulathoz

A mikulásvirág már rég kinőtte a klasszikus „karácsonyfa melletti szobadísz” szerepét! Lágy pasztell, élénk piros színei...
Kép
Életmód

Így maradj motivált, ha életmódváltásba kezdesz: tippek a legnehezebb napokra is

Közeledik az év vége, ami nem jelent mást, minthogy lassan az újévi fogadalmainkat is át kell gondolnunk. Értékelnünk kell azt, hogy mit csináltunk jól az előző évben, és mi az, amin elképzelhető, hogy változtatnánk a következő időszakban. Nos, ha egyet tanácsolhatok: koncentrálj az életmódváltásra! Hidd el, ez a fogadalom szinte biztos, hogy fantasztikus hatással lesz az életedre. El is árulom, hogy miért!

Kép
Szépség

6 must-have rúzs 10 ezer forint alatt, amit azonnal be kell szerezned

Krémes, matt, fényes és hidratáló formulák, amelyek azonnal feldobják a sminked.

Kép
Sztárok

Döbbenetes lista: 12 sztárpár, akik szétmentek 2025-ben

Az biztos, hogy 2025-ben nagyon sok híres páros döntött a különválás mellett.

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp november 24.: az Ikrek szerencsenapra ébrednek, a Mérlegek az önállóságukat bizonyíthatják

A hét első napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a hétfői horoszkópot!

Kép
Önismeret

4 csillagjegy, akivel varázslatos dolog fog történni a közeljövőben

Vannak időszakok, amikor a világ mintha egészen finom, láthatatlan szálakon keresztül szervezné újra az ember életét.

Kép
Önismeret

A születési dátumod elárulja, ki voltál előző életedben

Vannak kérdések, amelyek időről időre visszatérnek hozzánk, például az, hogy vajon kik lehettünk korábban? Hordozunk-e magunkban olyan tapasztalatokat, amelyeket nem ebben az életünkben tanultunk meg?