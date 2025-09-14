Divat
A születési dátumodból kiderül, mi volt a foglalkozásod előző életedben
6 frizura, ami karcsúbb arcot varázsol
Egy kiváló frizurával kilókat is lecsalhatunk magunkról, így pedig egy sokkal frissebb és fiatalosabb megjelenést kaphatunk.
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Különleges szépségű kutyák, amelyekhez hasonlót még sosem láttál
Vannak kutyák, akik nemcsak aranyosak, hanem igazi természeti csodák. Ezek a ritka, különleges külsejű fajták a kutyavilág rejtett gyöngyszemei, és garantáltan elolvad a szíved, amint meglátod őket.
Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!
8 zöldség és gyümölcs, amit sose tarts hűtőben
Nem minden zöldség és gyümölcs érzi jól magát a hűtőben. Mutatjuk, melyek veszítenek ízükből és állagukból hidegben, és hogyan tárold őket helyesen.
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
Mindannyiunkat foglalkoztat a kérdés, vajon éltünk-e már korábban, és ha igen, milyen életet élhettünk. A numerológia szerint a születési dátumod nemcsak a jelenlegi személyiségedre adhat választ, hanem arról is mesélhet, mivel foglalkoztál egy előző inkarnációdban.
A módszer egyszerű és játékos: vedd a napot, amelyen születtél, és add össze a számjegyeket addig, amíg egyjegyű számot nem kapsz.
Például, ha 31-én születtél: 3 + 1 = 4 → a te számod a 4.
Ha a születésnapod 28, akkor 2 + 8 = 10, majd 1 + 0 = 1.
Ez a szám mutatja meg, milyen foglalkozás, életút vagy hivatás állt hozzád a legközelebb egy korábbi században. Keresd ki a saját számodat az alábbi listából, és fedezd fel, milyen titkos múltat rejthet a születésnapod!
Olvass tovább, ha kíváncsi lettél!
1 – Felfedező (XV. század)
Benned élt a kíváncsiság és a kalandvágy: hajós, utazó vagy térképész lehettél, aki új vidékeket fedezett fel, és történeteket hozott a világ távoli pontjairól. A reneszánsz szellemisége hajtotta a felfedezést benned.
2 – Udvari tanácsadó (XVIII. század)
A diplomácia és a harmónia volt az erősséged. Egy királyi udvar vagy arisztokrata ház megbecsült tanácsadójaként segítettél döntéseket hozni, békét teremteni, és minden helyzetből a legjobbat kihozni.
3 – Művész (XIX. század)
A képzeleted és a kreativitásod ragyogott: festőként, költőként vagy színészként nyűgözted le a közönségedet. A romantika és a bohém világ volt a tereped, ahol szabadon megélhetted a szépség iránti vágyad.
4 – Építőmester (XIV. század)
Szilárd alapokra építetted az életed – és másokét is. Kőműves, ács vagy katedrálisokat tervező építész lehettél, aki maradandó értéket hozott létre a közösségnek.
5 – Vándorkereskedő (XVI. század)
A szabadság és az új élmények vonzottak. Távoli országokból hoztál egzotikus árukat, történeteket és ízeket, mindig mozgásban voltál, és összekötötted a világ különböző szegleteit.
6 – Gyógyító (XVII. század)
A gondoskodás és a mások iránti együttérzés volt a hivatásod. Falu orvosa, füvesasszony, bába vagy gyógyító szerzetes lehettél, aki a közösség testi-lelki jólétéért dolgozott.
7 – Tudós (XX. század eleje)
Az igazság és a tudás hajtott. Fizikus, filozófus vagy tanár lehettél, aki új ötleteket hozott a világba, és a tanulás örömét adta tovább másoknak.
8 – Kereskedő és mecénás (XVIII. század)
Üzleti érzéked és szervezőkészséged révén sikeres vállalkozásokat vezettél, de szívesen támogattad a művészetet és a kultúrát is. Te voltál az, aki összekötötte a jólétet és a társadalmi felelősséget.
9 – Filantróp (XX. század közepe)
Az emberszeretet és az igazságérzet vezérelt. Lehet, hogy civil szervezeteket hoztál létre, tanítottál, vagy olyan mozgalmakban dolgoztál, amelyek jobbá akarták tenni a világot.
Hogy tetszett a cikk?
Divat
Ez a 3 anyag fogja uralni az őszi divatot: Így hordd őket
Szépség
Két hétig csak ezt az arctisztító gélt használtam: a bőröm most hálásabb, mint valaha
Lakberendezés
Az 5 leggyakoribb alvási hiba, ami miatt fáradt vagy napközben
Divat
Őszi rétegezési kisokos: így kombináld a ruháidat a következő időszakban
Divat
Back to office: tippek a tökéletes őszi kapszulagardrób összeállításához
Promóciók
Megnyílt a Huawei hivatalos webshopja Magyarországon – az újonnan bemutatott a GT 6 széria
Sztárok
Ördög Nóra őszintén vallott a meddőség megéléséről
Életmód
7 lélekmelegítő könyvújdonság bekuckózós, őszi estékre
12 dolog a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztoriban, ami fikció - És íme minden, ami tényleg megtörtént
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori című sorozatban a Netflix a valós eseményekre épít - de sok minden máshogy történt a valóságban. Cikkünkben összevetjük a sorozatbeli és a valós Ed Gein történetét, és eláruljuk, melyik jelenet volt igaz, és melyik csak kitaláció.
6 beauty hack, amit a TikTokon tanultunk és tényleg működik
Ezekről a trükkökről valószínű, hogy még te sem hallottál!
8 természetes cellulózforrás: így segít a rostban gazdag táplálkozás az egészségeden
A cellulóz a növények vázanyagának egyik fő alkotóeleme, amit az emberi szervezet önállóan nem tud megemészteni – mégis hatalmas szerepe van. Rostként működik, és nélkülözhetetlen a bélrendszer egészséges működéséhez. Támogatja a bélflórát, ami az erős immunrendszer alapja, így közvetve az ellenálló képességünket is erősíti. Nem véletlen, hogy a szakértők szerint érdemes minél több cellulózban gazdag zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani. Mutatjuk, melyek a legjobb természetes források az egészség megőrzéséhez!
Nicole Kidman szakítós frizurája letarolta a netet: először jelent meg a vörös szőnyegen a válás bejelentése óta
És te is elkészítheted legújabb frizuráját, melyet válás után azonnal be is újított magának Nicole! Nem véletlenül hívják sokan bosszú hajnak.
Az október a legtökéletesebb hónap arra, hogy megváltoztasd az életed: az asztrológus elárulja, mit kell tenned ehhez!
Tarol a TikTokon az October Theory-elmélet, mely szerint ősszel kapunk egy második esélyt arra, hogy új fejezetet nyithassunk, és lezárjuk minden, ami már nem tesz minket boldoggá.
Napi horoszkóp október 8.: a Bikák hatalmas nyomás alól szabadulhatnak fel, a Nyilasoknak számukra ismeretlen szituációban kell boldogulniuk
A hét közepe is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a szerdai horoszkópot!