Az október a legtökéletesebb hónap arra, hogy megváltoztasd az életed: az asztrológus elárulja, mit kell tenned ehhez!

Január elsején lelkesen írtad a listádat a fogadalmaidról, és tényleg úgy érezted, most készen állsz a változásra, aztán ahogyan teltek a hónapok, egyre távolabb kerültél az elképzeléseidtől, a motivációdat pedig mostanra már nagyítóval keresve sem találod? Nem, szó sincs arról, hogy ez az év akkor „már mehet a kukába”, vagyis eszedbe se jusson túlélő üzemmódba kapcsolni decemberig!

Ne add fel és engedd el az álmaidat, céljaidat – sőt! Valójában október az egyik legtökéletesebb alkalom arra, hogy tiszta lapot nyiss az életedben, átalakítsd azt, reflektálj a mögötted álló hónapokra, és friss lendülettel vágj bele megint a terveid megvalósításába, továbbá lezárd azokat a fejezeteket (például kapcsolatokat), amelyek már nem szolgálnak téged.

Az October Theory szerint ezek az őszi hetek tulajdonképpen egyfajta második újévet jelentenek, amikor még bőven van időnk tenni azért, hogy decemberben már más emberként koccintsunk szilveszter éjfélkor. Szóval itt az ideje a bátor, merész lépéseknek, annak, hogy eldöntsd, ki akarsz lenni, miben szeretnél fejlődni, kik azok az emberek, akikkel körülvennéd magad a jövőben.

Az október az új január?

„Október azért lehet a ‘másik január’, mert a természet ritmusa szerint is ezekben a hetekben fordulunk befelé, és ez az év vége előtti utolsó lehetőség, hogy átgondoljuk, merre tartunk” – emeli ki Szeles-Kácsor Dorothy asztrológus. „A Nap, a Plútó és a Szaturnusz kapcsolódásai támogatják a hosszú távú, stabil változásokat – most valóban tartós elhatározásokat lehet tenni.”

Dorothy felhívja a figyelmet arra is, mennyire fontos, hogy ne ragaszkodjunk a régi mintákhoz, hallgassunk az intuícióra, és adjunk időt a folyamatoknak. „Október minden csillagjegyet arra tanít, hogy az igazi harmónia nem mások kedvéért, hanem önazonosságból születik. Ha merünk elengedni és önmagunk felé fordulni, a hónap energiája valódi megújulást hozhat az életünkbe.”

Szeles-Kácsor Dorothy asztrológus elárulja neked, hogyan lehet az októbered egy új kezdet hónapja!

És képzeld, ez a hónap asztrológiai szempontból is kifejezetten erős! „Október elején a Mérleg energiája uralkodik, ami a harmóniáról, az egyensúlyról és a kapcsolataink újragondolásáról szól. Ilyenkor tisztábban látjuk, mi működik az életünkben, és mi az, ami csak viszi az energiát” – hangsúlyozza Dorothy. „A hónap második felében, amikor a Nap átlép a Skorpióba, az energiák elmélyülnek: ez a valódi transzformáció ideje, amikor bátran elengedhetjük a múltat, és helyet adhatunk az újnak. A Skorpió mindig a belső újjászületésről szól – tökéletes időszak például arra, hogy valaki életmódot váltson, lezárjon egy régi kapcsolatot, vagy egy új irányba induljon el.” Az asztrológus azt mondja, októberi születésűként ő maga már gyerekkora óta azt érzi, számára az igazi megújulás, az „új év” és a felismerések időszaka mindig ősszel érkezik meg.

„Mintha ilyenkor ébrednék fel igazán – letisztulnak a gondolatok, és jobban látom, mi az, amihez már nem érdemes ragaszkodni, és mi az, amit ideje elindítani. Ezért is tartom úgy, hogy október sok szempontból egyfajta második január az évben: tele van újratervezési lehetőséggel, belső átalakulással és tudatos döntésekkel.”

A(z október) teóriától a valóságig

Úgyhogy most tényleg M-I-N-D-E-N adott ahhoz, hogy önvizsgálat üzemmódba kapcsolj, aztán kitűzd a céljaidat, na persze csak reálisan! Ne helyezd magadra ugyanazt az óriási nyomást, amit sokan hajlamosak megtenni az év elején. Azért lássuk be, három hónap nem olyan sok idő, éppen ezért maradj realista az álmaidat illetően.

Például könnyen lehet, hogy decemberig már nem tudsz leadni annyi kilót, amennyit (összesen) szeretnél, viszont igenis életmódot válthatsz, és elkezdhetsz megszabadulni a súlyfeleslegedtől. Egyébként se szabadna betarthatatlan fogadalmakat tennünk: kár lenne megígérni magadnak, hogy soha nem tartasz csalónapot és egyetlen edzést sem hagysz ki.

Senki sem hibátlan, vagyis kár lenne egy olyan tökéletes énedről fantáziálnod, akivé igazából lehetetlen válnod – de nem is kell ezt a képet kergetned. Légy nyitott a lehetőségekre és változásra, ne félj pontot tenni a végére annak, ami már nem tesz boldoggá, de ne türelmetlenkedj, ne siettess semmit!

Az első lépés az, hogy elindulj az úton, és nap mint nap teszel azért, hogy önmagad legjobb verziójává válhass. Októberben fordulj kicsit befelé, novemberig írd össze a céljaidat, decemberre pedig alakíts ki olyan szokásokat, amelyek közelebb visznek az álmaidhoz és így januárban már nem lesz szükséged végeláthatatlan, valójában demotiváló listákra, amelyek miatt sokan februárra előrelépés helyett inkább kiégnek!

Hallgass a testedre, mert elárulja, ha toxikus kapcsolatban élsz, és most itt az alkalom, hogy elengedd a mérgező személyeket!

