Promóciók
A női energia ereje: 8 jelkép, ami a termékenységet szimbolizálja
Forrás: Envato/Puhimec
Heti horoszkóp december 1-7.: a Skorpiók csapatjátékosként bizonyíthatnak, a Vízöntők által befektetett energia bőséggel térül meg
December első hete is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
Promóciók
A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk
Promóciók
Mautner Zsófival hangoldóik a karácsonyra Kajdi Csaba
Napi horoszkóp november 30.: a Bakok a megérzéseikre alapoznak,a Vízöntők kellemetlen helyzetbe kerülhetnek
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
6 drogériás skincare termék, amely tényleg működik
Ezek mind bizonyítottan hatékony drogériás arcápoló termékek.
Sztárok, akik haláluk után is brutális összegeket keresnek
A hollywoodi életben van valami hátborzongatóan szép, ahogy a halál nem lezár, hanem újrafelnyit.
Így viseld most a szezon legmenőbb kabátját, amiért a sztárok is sorban állnak
Jenna Ortega is ilyen dzsekiben jelent meg egy divatbemutatón, és azóta mindenki ezt a felsőt akarja magának.
Az emberek mindig is vonzódtak a misztikus jelképekhez, a szimbólumokhoz és az erővel felruházott tárgyakhoz. Nem volt ez másként a termékenység szimbólumaival sem, amelyek évszázadokon át tükrözték a különböző kultúrák és vallások hitét, az anyasághoz, a természet ciklusaihoz, az életadó és spirituális erőkhöz fűződő kapcsolatát.
A termékenységi szimbólumok jelentése természetesen elsősorban a női termékenységhez és a gyermekáldáshoz köthető, de szélesebb értelemben is értelmezhetők: az élet körforgását, a világ rendjét, a növekedést, az újjászületést és a bőséget is kifejezik. Ezekben a jelekben a női energia, a természet és az isteni erők kapcsolódnak össze – legyen szó az életet adó földről, a ciklusokat irányító Holdról vagy a bőséget megtestesítő gyümölcsökről.
Közkedvelt szimbólumok – napjainkban
Ezek a jelképek olyan erővel és hatalmas jelentéssel bírnak, hogy ma is sokan viselik őket – akár a testükön tetoválás formájában, akár ékszerként vagy otthoni dekorációban. Ennek oka, hogy valódi értékük nemcsak szépségükben és esztétikus mivoltukban rejlik, hanem pozitív kisugárzásukban is. Sokan az önkifejezés eszközeként tekintenek rájuk: egy-egy ilyen jelkép segíthet közelebb kerülni önmagunkhoz, a belső spiritualitásunkhoz, a női energiához, vagy épp emlékeztethet a természet ritmusára és az élet körforgására. Modern világ ide vagy oda – ezek a szimbólumok ma is hidat képeznek múlt és jelen, test és lélek között.
Galériánkból megismerhetsz néhány ősi termékenységi szimbólumot, ami a női energia ikonikus jelképe!
Az ÉVA Magazin írása.
Hogy tetszett a cikk?
Promóciók
Megújult az Allee INTERSPAR: még kényelmesebb lett a mindennapi bevásárlásod
Promóciók
A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk
Szépség
Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának
Promóciók
Mautner Zsófival hangoldóik a karácsonyra Kajdi Csaba
Döntsük le a tabukat: Miért van most mindenki odáig az erotikus fantasy műfajért?
Évről évre egyre népszerűbbek azok a regények, amelyekben a főhősnő egy természetfeletti lényhez vonzódik, és a szerzők nem spórolnak az intim jelenetekkel sem.
6 drogériás skincare termék, amely tényleg működik
Ezek mind bizonyítottan hatékony drogériás arcápoló termékek.
Heti horoszkóp december 1-7.: a Skorpiók csapatjátékosként bizonyíthatnak, a Vízöntők által befektetett energia bőséggel térül meg
December első hete is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!
Napi horoszkóp november 30.: a Bakok a megérzéseikre alapoznak,a Vízöntők kellemetlen helyzetbe kerülhetnek
A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!
Sztárok, akik haláluk után is brutális összegeket keresnek
A hollywoodi életben van valami hátborzongatóan szép, ahogy a halál nem lezár, hanem újrafelnyit.
5 isteni finom, szupergyors és egészséges őszi sütirecept – Mindenki imádni fogja!
Az ősz a gasztronómia egyik csúcsidőszaka: ilyenkor a piacok roskadoznak az ízes, illatos idénygyümölcsöktől. Ebben az összeállításban olyan süti recepteket hoztunk, amelyek nemcsak az évszak ízeit használják ki, de percek alatt elkészíthetők. Ráadásul olyan finomak, hogy csupán egyetlen kihívás marad: eltenni belőlük legalább egy darabot magatoknak is!