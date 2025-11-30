Horoszkóp
Lélek
Divat
Szépség | Beauty Club
Sztárok
Green StilettoPromóciókVentilátor
  1. Főoldal
  2. Önismeret

A női energia ereje: 8 jelkép, ami a termékenységet szimbolizálja

#Galéria
#társadalom
#termékenység
#Szimbólum
#világom
#jelkép
#női lét
Hegedűs Henriett
Mutasd a cikkeit
Önismeret
Utoljára frissült: 2025. november 28. 08:35

Forrás: Envato/Puhimec

A női energia ereje: 8 jelkép, ami a termékenységet szimbolizálja
A nap cikke

Heti horoszkóp december 1-7.: a Skorpiók csapatjátékosként bizonyíthatnak, a Vízöntők által befektetett energia bőséggel térül meg

December első hete is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!

Promóciók

Megújult az Allee INTERSPAR: még kényelmesebb lett a mindennapi bevásárlásod

Az Allee-ban megújult INTERSPAR mostantól a legmodernebb SPAR-élményt hozza el neked – minden nap, minden bevásárláshoz....

Promóciók

A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk

A Pizza Me idén új mérföldkőhöz érkezett: a jól ismert pizzák mellett mostantól különleges, olasz ihletésű tésztákkal is...

Szépség

Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának

Ez a készülék körözi az összes többi szőrtelenítő eszközt.

Promóciók

Mautner Zsófival hangoldóik a karácsonyra Kajdi Csaba

A páros egy héten keresztül süt-főz, ad utazási- és ajándék tippeket, amelyeknek a rádióhallgatók is fültanúi lehetnek.

Életmód

Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni

Az inzulinrezisztencia első hallásra ijesztő tud lenni. Sokakban rögtön megszólal a vészcsengő, hogy vége a kenyérnek, t...
Olvasd el!

Napi horoszkóp november 30.: a Bakok a megérzéseikre alapoznak,a Vízöntők kellemetlen helyzetbe kerülhetnek

A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!

Olvasd el!

6 drogériás skincare termék, amely tényleg működik

Ezek mind bizonyítottan hatékony drogériás arcápoló termékek.

Olvasd el!

Sztárok, akik haláluk után is brutális összegeket keresnek

A hollywoodi életben van valami hátborzongatóan szép, ahogy a halál nem lezár, hanem újrafelnyit.

Olvasd el!

Így viseld most a szezon legmenőbb kabátját, amiért a sztárok is sorban állnak

Jenna Ortega is ilyen dzsekiben jelent meg egy divatbemutatón, és azóta mindenki ezt a felsőt akarja magának.

Olvasd el!

Ajánló: 15 sorozat, aminek SOSEM találnád ki a végét, annyira fordulatosak

Az biztos, hogy ezeknek a sorozatoknak a végét nem lehet megjósolni előre.

Facebook
Twitter
Pinterest
A termékenység mindig is központi szerepet játszott az emberi kultúrában – nemcsak a gyermekáldás reményében, hanem az élet, az újjászületés, a növekedés és a gyarapodás szimbólumaként is. A nők, az anyaság és a természet ciklikus ereje számtalan formában megjelent a történelem során: misztikus jelképekben, bűvös tárgyakban, növényekben és állatokban egyaránt.

Az emberek mindig is vonzódtak a misztikus jelképekhez, a szimbólumokhoz és az erővel felruházott tárgyakhoz. Nem volt ez másként a termékenység szimbólumaival sem, amelyek évszázadokon át tükrözték a különböző kultúrák és vallások hitét, az anyasághoz, a természet ciklusaihoz, az életadó és spirituális erőkhöz fűződő kapcsolatát.

A termékenységi szimbólumok jelentése természetesen elsősorban a női termékenységhez és a gyermekáldáshoz köthető, de szélesebb értelemben is értelmezhetők: az élet körforgását, a világ rendjét, a növekedést, az újjászületést és a bőséget is kifejezik. Ezekben a jelekben a női energia, a természet és az isteni erők kapcsolódnak össze – legyen szó az életet adó földről, a ciklusokat irányító Holdról vagy a bőséget megtestesítő gyümölcsökről.

Kép
forrás: Envato/ Katerina_zhiltsova

Közkedvelt szimbólumok – napjainkban

Ezek a jelképek olyan erővel és hatalmas jelentéssel bírnak, hogy ma is sokan viselik őket – akár a testükön tetoválás formájában, akár ékszerként vagy otthoni dekorációban. Ennek oka, hogy valódi értékük nemcsak szépségükben és esztétikus mivoltukban rejlik, hanem pozitív kisugárzásukban is. Sokan az önkifejezés eszközeként tekintenek rájuk: egy-egy ilyen jelkép segíthet közelebb kerülni önmagunkhoz, a belső spiritualitásunkhoz, a női energiához, vagy épp emlékeztethet a természet ritmusára és az élet körforgására. Modern világ ide vagy oda – ezek a szimbólumok ma is hidat képeznek múlt és jelen, test és lélek között.

Galériánkból megismerhetsz néhány ősi termékenységi szimbólumot, ami a női energia ikonikus jelképe!

Galéria / 8 kép

8 termékenységi szimbólum az élet körforgásáról és a termékenységről

Megnézem a galériát
Bezár
Bezár, vissza a cikkhez
Kép betöltése
A galéria folytatódik, lapozz tovább →
Hirdetés
Galéria

Az ÉVA Magazin írása.

Hogy tetszett a cikk?

Egynek jó.
Nice job!
Imádom!

Videók

Promóciók

Megújult az Allee INTERSPAR: még kényelmesebb lett a mindennapi bevásárlásod

Az Allee-ban megújult INTERSPAR mostantól a legmodernebb SPAR-élményt hozza el neked – minden nap, minden bevásárláshoz....

Promóciók

A Pizza Me-ben mostantól nem csak pizzák közül válogathatunk

A Pizza Me idén új mérföldkőhöz érkezett: a jól ismert pizzák mellett mostantól különleges, olasz ihletésű tésztákkal is...

Szépség

Teszt: Kipróbáltam egy szőrtelenítési módszert, ami után végre búcsút inthettem a borotvának

Ez a készülék körözi az összes többi szőrtelenítő eszközt.

Promóciók

Mautner Zsófival hangoldóik a karácsonyra Kajdi Csaba

A páros egy héten keresztül süt-főz, ad utazási- és ajándék tippeket, amelyeknek a rádióhallgatók is fültanúi lehetnek.

Életmód

Nem kell lemondanod a kedvenceidről inzulinrezisztencia mellett sem: a legnagyobb tévhitek, amiket ideje elengedni

Az inzulinrezisztencia első hallásra ijesztő tud lenni. Sokakban rögtön megszólal a vészcsengő, hogy vége a kenyérnek, t...
Kép
Életmód

Döntsük le a tabukat: Miért van most mindenki odáig az erotikus fantasy műfajért?

Évről évre egyre népszerűbbek azok a regények, amelyekben a főhősnő egy természetfeletti lényhez vonzódik, és a szerzők nem spórolnak az intim jelenetekkel sem.

Kép
Szépség

6 drogériás skincare termék, amely tényleg működik

Ezek mind bizonyítottan hatékony drogériás arcápoló termékek.

Kép
Önismeret

Heti horoszkóp december 1-7.: a Skorpiók csapatjátékosként bizonyíthatnak, a Vízöntők által befektetett energia bőséggel térül meg

December első hete is izgalmasnak ígérkezik, a csillagok ugyanis minden csillagjegy számára tartogatnak valamit, azt azonban, hogy pontosan mi vár rád, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a heti horoszkópot!

Kép
Önismeret

Napi horoszkóp november 30.: a Bakok a megérzéseikre alapoznak,a Vízöntők kellemetlen helyzetbe kerülhetnek

A hét utolsó napja is számos izgalmat tartogat az egyes csillagjegyek számára, azt azonban, hogy neked mit üzennek a csillagok, csakis akkor tudhatod meg, ha elolvasod a vasárnapi horoszkópot!

Kép
Sztárok

Sztárok, akik haláluk után is brutális összegeket keresnek

A hollywoodi életben van valami hátborzongatóan szép, ahogy a halál nem lezár, hanem újrafelnyit.

Kép
Gasztro

5 isteni finom, szupergyors és egészséges őszi sütirecept – Mindenki imádni fogja!

Az ősz a gasztronómia egyik csúcsidőszaka: ilyenkor a piacok roskadoznak az ízes, illatos idénygyümölcsöktől. Ebben az összeállításban olyan süti recepteket hoztunk, amelyek nemcsak az évszak ízeit használják ki, de percek alatt elkészíthetők. Ráadásul olyan finomak, hogy csupán egyetlen kihívás marad: eltenni belőlük legalább egy darabot magatoknak is!