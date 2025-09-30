Napi horoszkóp szeptember 30.: a Nyilasok számára fontos mások elismerése, a Bakok tévesen ítélik meg valaki képességeit

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 30.

KOS (március 21-április 20)

Abszolút a zsebedben érzed a sikert, gyakorlatilag olyan magabiztos vagy, hogy csukott szemmel mész az úton, biztos vagy benne ugyanis, hogy nem lesz már semmifajta gödör, amelybe beleléphetsz. Nem érdemes azonban mégsem ennyire vakmerően elbíznod magad, hisz egy váratlan fordulat mindig közbejöhet, amikor bizony meredek irányt vehetnek a történések. Bármennyire is alakulnak jól az ügyeid, érdemes mindig résen lenned és készenlétben állnod, hisz nem tudhatod, mi vár a következő lépésnél. Csakis abban a helyzetben eresztheted el magad 100%-ban, ha átlépted a célvonalat, addig minden erőddel küzdened kell. Hidd el, nagyon bánnád, ha az utolsó métereken vallanál kudarcot!

BIKA (április 21-május 20)

A legnagyobb bosszúságodra a mai nap folyamán valaki a te érdemeiddel igyekszik mások elott tündökölni, miközben egyetlen métert sem tett a siker érdekében. Azonnal tedd tehát szóvá az illetőnek, hogy nem tudod, pontosan mit képzel magáról, de biztos lehet benne, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy mindenki tudomást szerezzen a hamisságáról. Teljes joggal háborogsz, hisz rengeteget dolgoztál azért, hogy versenyben maradhass és végül a tiéd legyen a győzelem. Ne hagyd magad tehát, azt pedig főleg ne engedd, hogy valaki helyetted zsebelje be a neked járó elismeréseket!

IKREK (május 21-június 21)

Valakinek olyasfajta feladatot szeretne rád bízni, ami a jelenlegi tudásoddal köszönőviszonyban sincsen, épp ezért nem is nagyon érted, hogyan lettél te a kiválasztott. Mielőtt tehát borzasztóan nagyot hasalnál, igyekezz határozottan az illető tudtára adni, hogy nem kívánsz belemenni olyan tóba, amely feneketlennek tűnik, hisz maximum kapálózni tudnál benne, majd amikor elfogyott a szusz belőled, elsüllyednél. Ugyanakkor azt is tedd hozzá -hogy ne tűnjön menekülésnek-, szívesen veszel részt a projektben, ám csak akkor, ha olyasvalaki fogja a kezed, aki nálad tapasztaltabb, így tehát tanulhatsz tőle, más esetben el se vállald!

RÁK (június 22-július 22)

Úgy érzed, valaki túl sokat vár el tőled egy bizonyos helyzetben, amelyben egyenrangú felekként, csapatban kellene működnötök. Mielőtt tehát túlságosan bent lennétek az erdőben, amelyből igen-igen nehéz kikeveredni, igyekezz tudatni az illetővel, hogy a csapatjáték lényege pontosan az, hogy mindannyian egy célért, ugyanazokat az energiákat mozgósítva mentek előre a siker érdekében. Ne hagyd, hogy valaki rád testáljon egy olyasfajta nyomást, amelyből te köszönöd szépen, nem kérsz!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Úgy érzed, valaki olyannyira nem kedvel, hogy folyamatosan igyekszik fogást találni rajtad, amit te már csak azért sem értesz, mert abszolút nem ártottál neki. Mivel folyamatosan azzal vagy elfoglalva, hogy tökéletes legyél minden szempontból annak érdekében, hogy mégcsak véletlenül se tudjon beléd kötni, épp ezért hajlamos vagy megfeledkezni azokról a dolgokról, amelyek valóban fontosak az életben. Ne arra törekedj, hogy olyan embereket nyűgözz le, akik igazából kilométerekkel távol állnak tőled, inkább azokra az emberekre koncentrálj, akik valóban fontosak számodra. Nem kell neked semmiféle macska-egér játékba belemenned senkivel!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Váratlanul olyan lehetőség pottyan az öledbe a hónap utolsó napján, amelyet mindenképp érdemes megragadnod, hisz hosszútávú sikereket tartogat számodra. Tulajdonképp nincs is min hezitálnod, egyszerűen csak vágj bele, hisz nem minden nap kapsz visszautasíthatatlan ajánlatokat, amely a hét közepén tálcán kínálkozik. Ne gondolj most a körülményekre, add át magad ennek a váratlan kihívásnak, hiszen csak így tudsz új élményeket szerezni. Majd később ráérsz mással is foglalkozni, tekints azonban most úgy a helyzetre, hogy végre van valami, ami új színt hoz az életedbe!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Valaki segítőkészen fordul feléd a hónap utolsó napján, te azonban nem túl kedvesen utasítod el, hiszen nem feltétlenül a jó szándékot látod az illető gesztusai mögött. Úgy érzed, nem őszinte az, ahogy feléd fordul, épp emiatt reagálsz úgy, ahogy. Gyanakvásod nem alaptalan, ez azonban nem ad okot arra, hogy ilyenformán lépj fel vele szemben, el lehet ugyanis valakit diplomatikusan is utasítani, nem kötelező felöklelned hirtelen felindulásból. A saját érdekedben igyekezz önuralmat gyakorolni, hisz olyan embereket is megbánthatsz, akik semmit sem ártottak neked!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Valakivel mindenáron szeretnél együttműködést kötni, akinek azonban teljesen másak az elképzelései és az elvei. Épp ezért nem tudsz mit tenni, egyszerűen el kell fogadnod azt, hogy ha az illető külön utakon jár, hogyha nem egyeznek a jövőbeli terveitek. Ne erőszakold másokra saját magad, amennyiben nekik nem az az útjuk, mint ami a tiéd, akkor indulj el nélkülük. Nem kell nektek mindenáron együttműködést kötnötök, próbáld meg úgy alakítani az utadat, hogy ne másokra támaszkodva kelljen végigmenned a célvonalig. Hidd el, gyakran jobb, ha egyedül mész végig a pályán!

NYILAS (november 23-december 21)

Fontos számodra, hogy a környezeted elismerje a munkádat és azt az energiát, amit egy-egy feladatba beleteszel. Mivel azonban nem minden szituáció nehézségi foka ugyanaz, épp ezért te sem garantálhatod mindenek a sikerét, illetve nem vehetsz ilyesfajta felelősséget a nyakadba. Ne akard minden pillanatban megváltani a Világot, időnként vannak ugyanis nagyobb kihívások, amelyek bizony kétesélyesek: vagy elbuksz vagy győztesen állhatsz a dobogó legfelső fokán. Csakis magadért küzdj tehát, ne az elismerésért, nem fontos, hogy mások miként ítélnek meg, csak az, hogy a te lelkiismereted nyugodt legyen!

BAK (december 22-január 20)

Rosszul ítélted meg valaki képességeit egy bizonyos feladat kapcsán, melynek a hét második napján meg is lesz a negatív előjelű eredménye, hiszen az illető, akarata ellenére kudarcot vall. Mivel ez részben a te hibád is, épp ezért ki kell venned a részed a felelősségvállalásból, az ugyanis, ha rákennéd valakire az egészet, nem vallana túl egyenes jellemre. Te viszont abszolút a korrektség híve vagy, így vállald fel azt, hogy az általad megbízott személy csak miattad vett részt az egész projektben, majd magától, az érintettől is kérj elnézést, igyekezz tehát ilyenformán könnyíteni a lelkén. Legközelebb alaposan mérd fel a szituációt és minden körülményt, mielőtt hozzá nem értő emberekre bíznál ekkora volumenű dolgokat!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Ugyan még csak a hét második napjára ébredsz, mégis olyan fáradtnak érzed magad minden értelemben, hogy hajlamos vagy apróbb gubancokon felhúzni magad, mely azonban előbb-utóbb bizony kellemetlen helyzetbe sodorhat. Bármennyire is vagy ugyanakkor kimerült, azt mégis mindenképp érdemes szem előtt tartanod, hogy a fáradtságodnak nem ihatják meg mások a levét, nem töltheted ki másokon a frusztrációidat. Igyekezz tehát némi önuralmat gyakorolni, elnézést kérni attól, akit esetleg megbántottál, máskor pedig inkább számolj el tízig, mielőtt fáradtságod okán kifakadnál. Igyekezz a szabadidődben a lehető legtöbbet pihenni, hiszen messze van még a hétvége!

HALAK (február 20-március 20)

A hónap utolsó napján érdemes számot vetned az eddig elvégzett munkáddal, azzal, hogy a hozzáállásoddal, a tapasztalatoddal és a tudásoddal meddig sikerült eljutnod, hiszen úgy érzed, hogy nem igazán tudsz többet kihozni az aktuális helyzetből. Amennyiben azt a következtetést vonod le, hogy bizony van még mit tenned azért, hogy maradéktalanul elégedett lehess, abban az esetben fel kell vértezned magad egy kis kitartással és tovább kell menned az úton. Bármilyen nehéz is, bármennyire is vagy fáradt, a sikerhez bizony kitartásra van szükséged. Ne add tehát fel, majd a célvonalban kipihened magad!