Napi horoszkóp szeptember 23.: az Ikrek próbálnak valakit jobb belátásra bírni, a Bakok feszélyezve érzik magukat egy bizonyos helyzetben

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 23.

KOS (március 21-április 20)

A mai nap folyamán egy számodra jelentőségteljes szituációban nem nagyon tudod, mit tegyél, ezért igyekszel minél több embertől tanácsot kérni, abban reménykedve, valaki majd megmondja helyetted, mit kell csinálnod. Mivel azonban nincs két azonos vélemény, ahány embert kérdezel, annyi fajta, különöző állásfoglalást hallasz, így rá kell jönnöd, csakis te döntheted el, hogyan cselekedj. Ez is azt bizonyítja, hogy kívülálló személyek, szubjektív véleményt alkotva nem fogják tudni helyetted megmondani, mit csinálj. A te dolgod, igyekezz tehát magad vállalni a felelősséget!

BIKA (április 21-május 20)

Olyasfajta nyomás alól sikerül végre a mai nap folyamán felszabadulnod, amely régóta nehezítette meg az életedet, szinte rátelepedve az általános hangulatodra is. Épp ezért most rendkívülien megnyugtat a tudat, hogy egy darabig biztosan nem lesznek emiatt álmatlan éjszakáid, nagy megkönnyebbülésssel zárod le a dolgot. Most egy kicsit lazíts, csinálj kedvedre való dolgoka, ma törekedj arra, hogy ne a kötelezettségek határozzák meg a napot. Pihenj, töltődj, gyűjts erőt a következő kihívásra!

IKREK (május 21-június 21)

A mai nap folyamán próbálsz valakit jobb belátásra bírni, érzésed szerint ugyanis kezd elveszni a helyzetben, amelyet maga körül teremtett. Minden igyekezeted ellenére azonban mégsem tudsz sikerrel járni, úgy tűnik ugyanis, hogy az illető folyamatosan visszapattint magáról, mindenre akad magyarázata, amellyel nem tudsz, egy idő után pedig nem is akarsz vitatkozni. Ennek okán lassan be kell látnod, hogy nem feltétlenül éri meg az a sok-sok feleslegesen futott kör, amelyet érte teszel. Te csak saját magadra koncentrálj, hisz másokért nem kell felelősséget vállalnod. Amennyiben az illető a jó szándékú figyelmeztetés ellenére mégis más utat választ, abban az esetben ez már az ő dolga!

RÁK (június 22-július 22)

Szeretnéd előre kimatekozni egy bizonyos projekt megoldását, a mai nap folyamán azonban hiba csúszik a számításodba, mely rendkívüli módon megrémít. Kétségbeesés helyett azonban sokkal okosabban teszed, ha minél gyorsabban igyekszel korrigálni az elkövetett botlást, hisz nem a helyrehozhatatlan kategóriába tartozik. Ha egy kicsit összpontosítasz, akkor bizony elég könnyen meg tudod oldani a helyzetet. Csak bízz magadban, a tudásodban, a talpraesettségedben és a hetedik érzékedben!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A mai nap folyamán végre sikerült megfogalmaznod az elérni kívánt céljaidat, ennek mentén indulsz el hatalmas lelkesedéssel. Hiába azonban a céltudatosságod, a környezeted ugyanis abszolút nem ugrik ki a bőréből, melynek bizony hangot is adnak. Téged azonban a szkepticizmus ne tántorítson el attól, hogy elindulj a siker felé vezető úton, fegyverkezz fel önbizalommal, kitartással és akaraterővel, mert nagy szükséged lesz rá ahhoz, hogy saját magadnak és a körülötted élőknek is be tudd bizonyítani, hogy miféle magasságokba vagy képes eljutni. Hajrá!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A mai nap folyamán alkalmad nyílik arra, hogy egy kis én-időt fordíts a testi-lelki harmóniád fenntartására, hogy regenerálódj és lelkileg, illetve fizikailag is gatyába rázd magad egy kicsit. Ha nincs kedved egyedül tölteni a délutánt, akkor keress egy jó barátnőt, akivel felkutatjátok a boltokat a szezonvégi leárazásokért, majd szívesen vacsorázol vele egyet, mely közben kibeszélitek a világ dolgait. Meglátod, hatalmas lendületet ad majd a hét további részére az általad választott program!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Kiemelkedő tehetségggel bírsz egy bizonyos témában, olyannyira, hogy ez a környezetednek is feltűnik, gyakorlatilag mindenki elismerően konstatálja, hogy ilyen szempontból bizonyára a Sors kegyeltje vagy. Téged ez roppant módon felbátorít és ösztönöz, hisz ezzel bebizonyosodik az, hogy érdemes valamibe annyi energiát fektetni, érdemes olyan sok időt áldozni rá, hiszen a befektetett munka meghozza majd a gyümölcsét. Azért légy óvatos, el ne bízd magad, hisz a szerénység csak fokozza a népszerűségedet!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Ideálisnak látod a helyzetet arra, hogy elindulj azon az úton, amely ugyan nem mentes a veszélyektől és kockázatoktól, de te pontosan tudod, hogy csak és kizárólag ezen végighaladva érheted el a célodat. Azt a célt, amelyről olyan régóta csupán álmodni mertél, s legfeljebb elméletben mertél eljátszani a gondolattal. Ám most itt az idő, hogy felállj és kellő bátorsággal felvértezve, kitartással és akaraterővel, nekivágj a nagy kalandnak. Ne késlekedj, hisz a lehetőség ma még adott, ám ha nem ragadod meg, ki tudja, később is itt lesz-e még?!

NYILAS (november 23-december 21)

Olyasféle titokról szeretnéd a mai nap folyamán lerántani a leplet, amitől bizony mindenkinek leeshet az álla. Borzasztóan zavar ugyanis az, hogy van egy bizonyos személy a környezetedben, aki nem épp a legtisztességesebb eszközökkel kíván előnyhöz jutni egy jelenleg is futó, mindenki számára fontosn projekt kapcsán. Bármennyire is felháborító a dolog, próbálj mégis uralkodni magadon, hisz egyelőre nem akadályoz semmiben az illető akciója, épp ezért nem érdemes keresned a konfliktushelyzetet. Majd az karma gondoskodik arról, hogy mindenkihez beköszönjön!

BAK (december 22-január 20)

Hozzá nem értésed okán feszélyezve érzed magad egy bizonyos helyzetben a mai nap folymán, melyben abszolút úgy érzed, hogy egyedül vagy, ennek megfelelően nem is tudsz mit kezdeni a szituációval. Épp ezért, mielőtt még a fejedre nő a dolog, érdemes valakitől segítséget kérned, akiben megbízol és kellőképp tapasztaltnak gondolod. Hidd el, egyáltalán nem szégyen az, ha be mered vallani és hangosan kimondani azt, hogy valamihez zöldfülű vagy, mintsem felesleges hősködésbe kezdened. Nyilván ha már te is otthonosabban mozogsz a helyzetben, akkor sokkal élvezhetőbbé válik, ám addig is legyen a tanulásé a főszerep!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Egészen megdöbbentő szituációba keveredsz a mai nap folyamán, egy bizonyos ügyben ugyanis mindenki egyszerűen rád akarja hárítani a felelősséget, esélyt sem adva arra, hogy meg tudd magyarázni, pontosan miért nincs közöd egyáltalán a dologhoz. Ne hagyd azonban magad, állj a sarkadra és ha kell, határozottan nyomatékosítsd a környezetedben, hogy azért nem fogod elvinni a balhét, mert valaki menekül a helyzetből és jobbnak látja másra kenni az egészet. Határozottan hozd mindenki tudtára, hogy te nem az az ember vagy, aki minden körülmények között vásárra viszi a bőrét, csak azért, hogy népszerű legyen. Hallatlan, hogy embereke mire képesek csak azért, hogy mentsék a bőrüket, nem igaz?

HALAK (február 20-március 20)

A mai nap folyamán egy bizonyos helyzetben előre látod, hogy nem úgy fog elsülni a dolog, ahogyan azt a többiek várják, mivel azonban nem szeretnéd, hogy csalódjanak és rossz véget érjen a dolog, épp ezért próbálod erre finoman felhívni a figyelmüket. Őket viszont a legnagyobb meglepetésedre teljesen hidegen hagyja a figyelmeztetés és mennek tovább, amerre elindultak. Mivel nem hallgatnak rád, miközben te látod a végkimenetelt, ezért inkább most érdemes kiszállnod és a saját utadat járni. A lelkiismereted nyugodt lehet, hisz mindent megtettél, amit ebben a szituációban megtehettél, innentől ők felelnek magukért!