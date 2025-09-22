Napi horoszkóp szeptember 22.: az Ikreknek a szokásosnál komolyabb feladat jut, a Skorpiók szép eredményeket tudnak felmutatni

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 22.

KOS (március 21-április 20)

A hét első napján valaki igyekszik mindenáron rábeszélni valamire, amihez sem kedved, sem energiád nincsen, megbántani azonban semmiképp nem szeretnéd, hisz valamilyen oknál fogva éppen benned keresi a társát. Érdemes megfontolnod tehát a dolgot, hogy miféle kockázattal jár az, ha beadod a derekadat, amennyiben pedig kockázatosnak ítéled meg a helyzetet, abban az esetben semmiképpen nem kell vállalnod, hisz ha távol áll tőled, miért hoznád azért kellemetlen helyzetbe magad, mert igent mondtál valamire, amit később meg is bántál? Járd a saját utadat és magad dönts arról, hogy pontosan melyik ösvényen és milyen tempóban haladsz. Amennyiben engedsz mások nyomásának, onnantól többé nem tudod irányítani a dolgokat sem!

BIKA (április 21-május 20)

Meredek fordulatot vesznek a történések a hét első napján egy bizonyos ügyben, te pedig érthető módon kétségbe esel. Mielőtt azonban meggondolatlan lépést tennél, mellyel még nagyobb galibát okoznál, előtte érdemes lehiggadnod és logikus gondolkodással haladni egészen az út végéig. Soha nem késő más irányt venni, igyekezz tehát végiggondolni, hogy mégis merre kell indulnod ahhoz, hogy végül gond nélkül pont kerülhessen a dolog végére. Ne add fel, csak menj tovább, a végén ugyanis roppant büszke leszel magadra!

IKREK (május 21-június 21)

Úgy érzed, kissé nagy falattal kell a hét első napján megbirkóznod, amely jókora fejfájást okoz. Amennyiben azonban alaposabban elmerülsz a részletekben, kiderülhet, hogy csupán te magad gondolod túl a helyzetet, korántsem biztos ugyanis, hogy nem fogod tudni teljesíteni a küldetésedet. Ne rettenj meg az a első pillanatban a magasságtól, egyszerűen állj oda és összeszedetten, koncentráltan indulj felfelé. Most itt a lehetőség arra, hogy a környezeted előtt is bizonyíthasd rátermettségedet és azt, hogy alkalmas vagy a feladatra!

RÁK (június 22-július 22)

A hét első napján igazán szokatlan dologra készülsz, amely nem mindennapi kalandnak ígérkezik, épp ezért a megfelelő felkészültség érdekében minden tőled telhetőt megteszel annak érdekében, hogy amikor eljön a pillanat, akkor a lehető legtökéletesebben sikerüljön minden. Rengeteg időt és energiát belefektettél már ebbe, csakis ezért halad az egész projekt a maga útján úgy, ahogyan eltervezted. Kissé fárasztó mindig a topon lenni, de hidd el, ha sikerült felérned a csúcsra, akkor bizony rendkívül büszke lehetsz majd magadra. Csak így tovább, így dolgoznak a profik!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Elég komoly dologban nyújtasz segítséget valakinek a hét első napján, aki érzésed szerint rászorul. Mivel te, magad abszolút áldozatkész, jó barát vagy, ezért azonnal ugrasz és teljes mellszélességgel állsz oda mögé, ezzel biztosítva arról, hogy természetesen ezúttal is számíthat rád. Kétségtelen és örök igazság, hogy nem azok az igazán jó barátok, akik állandóan együtt lógnak, miközben nincs egy önálló gondolatuk sem, s kimondani sem merik egymás előtt féltve őrzött titkaikat, sokkal inkább azok, akik noha nincsenek sülve-főve együtt, mégis ott állnak egymás mellett, ha baj van. Ezek az igazán értékes kapcsolatok!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Viszonylag régóta próbálsz dűlőre jutni egy bizonyos dolgot illetően, folyamatosan ekörül járnak a gondolataid, egyszerűen nem hagy nyugodni a helyzet. Amennyiben szeretnél mihamarabb felszabadulni, abban az esetben a hét első napján elérkezik a pillanat, hogy leülj és alaposan végiggondolj mindent apró részletet annak érdekében, hogy racionális döntést hozhass. Nem kell mindenáron ragaszkodnod egy lukas zoknihoz, s ha már nem tudod használni, keress egy másikat. Időnként meg kell hozni ennél nehezebb döntéseket is, de próbáld elhinni, hogy minél előbb zársz le magadban egy-egy korszakot, annál nagyobb tehertől szabadulhatsz meg. Bízz magadban!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Mindent megteszel azért, hogy zöldágra vergődj valakivel a környezetedben, akihez nem tudsz közelebb kerülni, pedig nagyon szeretnél többet is kihozni a kapcsolatotokból. Az illető azonban egyszerűen elhárít minden gesztust és közeledést, amely jelek számodra is egyértelműek. Nyilvánvalóan nem szimpatizál veled, neked pedig el kell fogadnod ezt a tényt és tovább kell lépned. Ne fuss olyan szekér után, ami nem vesz fel, a Világ tele van olyan emberekkel, akik értékelnek, akik szeretni tudnak, aki pedig úgy dönt, hogy nem kér belőled, az nem tudja, mit veszít. Lépj tovább!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Fifikásan kimatekoztad a helyzetet, ezért a hét első napján szép sorjában elkezdenek jönni az eredmények, melyek hatalmas büszkeséggel töltenek el és ez végre lehetővé teszi, hogy hátradőlj egy időre. Használd ki a helyzetet, pihenj, kapcsolódj ki a barátaiddal, ünnepeld a pillanatot, hisz megérdemled. Arra azért vigyázz, nehogy túlságosan elvegye a mámor a józan ítélőképességedet, maradj szerény, bármennyire is sikeres vagy, ne feledd el, honnan indultál. Különösen szépen csillog persze az aranyérem, ami bizonyosság arra, hogy nem hiába hoztál annyi áldozatot érte, csak így tovább!

NYILAS (november 23-december 21)

Ugyan a hét első napján inkább ímmel-ámmal szerettél volna a munkába visszarázódni, mégis olyan feladatot kapsz, ami nem tartozik épp az egyszerű kategóriába. Így nincsen más választásod, mint fejest ugranod a mélyvízbe, ahelyett, hogy a fokozatosságot betartva szép lassan ereszkednél a medencébe. Szedd össze magad és minden figyelmeddel összpontosíts, hisz most nem hibázhatsz. Meglátod, ha időben sikerül mindent elvégezned, sokkal hamarabb adhatod át magad olyan programoknak, amelyek kikapcsolnak, addig azonban mindenképp fókuszálj arra, hogy be tudj fejezi mindent, aminek mihamarabb pontot kell tenni a végére!

BAK (december 22-január 20)

Komoly lépésre készülsz, úgy érzed ugyanis, hogy eljött végre a pillanat, amikor felkavarhatod az állóvizet, ezáltal egy olyan élménnyel gazdagodhatsz, amely bizony nem mindennapi és pozitív értelemben véve emlékezetes lesz. Ennek érdekében egyes hátráltató tényezőket le kell ráznod magadról, és csak arra érdemes fókuszálnod, ami valóban fontos és elengedhetetlenül szükséges a célod eléréséhez. Az első lépések garantáltan nem lesznek könnyűek, de ha hiszel magadban és valóban meg szeretnéd szerezni azt, amit megálmodtál, akkor bizony nem lesznek majd olyan akadályok, amiket ne tudnál legyőzni!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Borzasztóan nagy aggodalommal tölt el egy olyan ügy, amelynek nem-igen látod a végkimenetelét, csak és kizárólag a kockázatokat látod benne. Általában nem vagy az a típus, aki megijed a saját árnyékától is, ám ezúttal mégis rossz érzést kelt benned. Amennyiben helyesnek bizonyulnak a megérzéseid, abban az esetben nem kell semmit vállalnod, mihamarabb zárd le a szóban forgó ügyet és olyasmivel foglalkozz, ami nem rejt ennyi kockázatot magában. Bölcsen teszed, ha hallgatsz a megérzéseidre, hisz nem véletlenül súgják azt, amit!

HALAK (február 20-március 20)

A hét első napján olyan helyzetbe kerülsz, amelyben nem érdemes köntörfalaznod, egyszerűen ki kell mondanod a véleményedet, mielőtt hatalmas galiba lenne belőle. Lehet, hogy elsőre furcsa lesz a környezetednek ilyesmit hallani, mégis muszáj megtenned. A hangnemre és az előadásmódra figyelj azért oda, hisz ha nem vagy elég szofisztikált, akkor meg is bánthatsz vele másokat. Nehéz teher ez, amelytől érdemes mihamarabb szabadulni, szedd tehát össze a gondolataidat és bátran állj fel a pódiumra!